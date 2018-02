Harvey er slått ut

Alex Harvey er slått ut av sprinten. Enorm skuffelse for mannen som tok sølv på nettopp klassisk sprint i VM i Falun for et par år siden.

– Det er utfordringen for Harvey. Han er ikke like rask på prologer som han var på sitt beste, og kjenner kanskje tremila fortsatt, sier Torgeir Bjørn.