Harsem står over Livigno-samlingen

Kathrine Harsem, som nylig besvimte to ganger etter et rulleskirenn i Toppidrettsveka, står over langrennslandslagets samling i Livigno. – Nå tar jeg et steg om gangen hjemme i Meråker og ser framover til jeg er tilbake i full trening, sier Harsem i en melding fra Norges Skiforbund.