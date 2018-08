Harsem skrevet ut av sykehus

Kathrine Harsem har reist hjem fra St. Olavs hospital, der hun ble innlagt etter dobbeltkollapsen etter fredagens fellesstart på rulleski i Toppidrettsveka. Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding lørdag. – Jeg kjenner at jeg har fått en «wake-up call» på at jeg ikke er en maskin, men et menneske. Nå skal jeg komme meg til hektene før noe annet, sier Harsem.