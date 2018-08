Harsem gikk i bakken da hun passerte målstreken etter den 24 kilometer lange fellesstarten fredag. Hun fikk raskt hjelp av sykepleier og gikk selv bort til bilen. Kort tid etter besvimte hun igjen.

29-åringen ble fraktet på båre inn i ambulansen og får nå hjelp og behandling av helsepersonell. To ambulanser er på stedet for å bistå. De har foreløpig ikke forlatt stedet.

Astrid Urenholdt Jacobsen, som også er legestudent, er til stede for å bistå sammen med trener Ole Morten Iversen.

FRAKTES BORT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (som også er legestudent) og trener Ole Morten Iversen diskuterer med ambulanse og politi. Foto: Sebastian Langvik Hansen

– Hun tøyer strikken for langt

Kathrine Harsem Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Iversen opplyste til NRK etter målgang og den første kollapsen at det ikke var noe alvorlig, men at langrennsløperen manglet næring.

– Hun fikk ikke i seg drikke på drikkestasjoner. Hun tøyer strikken for langt. Helt ufarlig, men ekkelt når det skjer. Vi må jo sjekke hva det er, men så lenge det er medisinsk hjelp går det nok bra, sier Iversen.

– Det ser dramatisk ut når noen ramler over målstreken. Vi følger med at hun får roet seg ned og får i seg næring nå. Det ser mye verre ut enn det er. Jeg hadde ikke høy puls på grunn av dette, fortsetter Iversen.

Norges Skiforbund opplyser i en pressemelding at de vil komme tilbake med mer informasjon når de har mer oversikt.

Weng overlegen

Langrennsjentene er for tiden på plass i Aure for å delta i Toppidrettveka.

Heidi Weng fulgte opp gårsdagens seier og vant den 24 kilometer lange fellesstarten overlegent. 27-åringen rykket kraftig fra de andre de siste kilometerne av løpet og fikk en stor luke. Tiril Udnes Weng tok andreplassen, mens Astrid Urenholdt Jacobsen tok tredjeplassen.

Under herrenes løp ble det jevnt mellom Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund, men Krüger stakk til slutt av med seieren. To sekunder skilte de to. Magnus Stenås tok tredjeplassen.

Senere onsdag er det sprint på programmet i Aure.