Aldri før har England stilt med en så ung startellever i et mesterskapssluttspill. Og da ungguttene trengte lederskap fra sin spydspiss, kaptein og veteran ble de sviktet.

– Hver gang Skottland har hatt ballen, har ikke England presset dem godt nok. Det kan være grunnen til at Kane ble tatt av tidlig for Rashford, sa tidligere England-profil Gary Neville i ITVs sending.

Ingen skudd på mål i EM

Englands største stjerne var den klart svakeste spilleren på banen i førsteomgang.

Ifølge statistikkleverandøren Opta hadde han bare ti ballberøringer før hvilen.

Skjermdump fra Twitter (OptaJoe) tatt 22:07.

Kane fikk spille deler av andreomgang, og selv om han begynte å kvikne litt til ble han byttet ut til fordel for Marcus Rashford.

19 ballberøringer, nesten 40 prosent feilpasninger og null skudd på mål er det Kane kan skryte av etter kampen. Tottenham-spissen står fortsatt uten skudd på mål i mesterskapet.

– Jeg syns Harry Kane har vært lite med i spillet. Skottene har klart å nøytralisere pasningene opp til ham, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre rett etter at byttet ble gjennomført.

Men heller ikke Rashford maktet å få ballen i nettet.

Rice får også det glatte lag

Det var ikke bare Kane som fikk hard medfart av britiske fotballeksperter.

Tidligere Manchester United-spiller, Roy Keane, satt i Sky Sports studio, og var ikke imponert over tempoet i Englands bakre rekker.

– England tar for mange berøringer i forsvarsleddet. Declan Rice dropper ned fra midtbanen og mottar pasninger på tvers. Stopperne må be ham komme seg vekk. Det er ikke godt nok for England, var den tydelige meldingen.

Flust av sjanser

Begge lag hadde flere muligheter til å sette inn både ett, to og tre mål, men det ville seg ikke for noen av lagene.

Keeperne på begge sidene av banen var sentrale og leverte enormt i London.

For skottene var det likevel stolpen som ble den viktigste faktoren i en av kampens nøkkelsituasjoner. Ingen prøvde å stoppe John Stones heading tidlig i førsteomgang.

ENSOM: Det var langt til nærmeste motspiller da John Stones satte førsteomgangs største sjanse i stolpen. Du trenger javascript for å se video. ENSOM: Det var langt til nærmeste motspiller da John Stones satte førsteomgangs største sjanse i stolpen.

Skottland tar med det et svært viktig poeng mot erkerivalen, og deres håp om avansement lever fortsatt før siste kamp i gruppespillet. Der skal de møte Kroatia i et oppgjør som sannsynligvis avgjør hvilket av de to lagene som går videre til sluttspillet.