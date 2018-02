Hårete medaljemål for alpinistene: – Skal være mulig med seks medaljer

Medaljestatistikken viser at alpinlandslaget har hentet hjem medaljer i hvert eneste mesterskap siden 1991. Til tross for en enorm statistikk er ikke det noe utøverne tenker spesielt mye på, skal man tro alpinsjef Claus Ryste.

– Nei, faktisk ikke. Man er mer opptatt av forberedelser dag for dag. Helt sikkert noen sommerfugler i magen, men man må kjøre godt på ski og være best mulig forberedt for å ha best mulig sjanse til å nå målene, sier Ryste

Han mener mulighetene for å ta medalje i årets OL er større enn noen gang.

– Det er lenge siden vi har hatt en så bred tropp som nå. Ser man på resultatene i verdenscupen denne sesongen så har vi mange sjanser i mange grener, sier han.

Seks medaljer

NYE MEDALJER? De norske alpinistene jakter medalje i sitt 22. mesterskap på rad. Foto: Giovanni Auletta / AP

Alpinsjefen mener Norge har gode muligheter og at det er helt greit med høye målsettinger før årets leker.

– Lykkes vi med begge type kjønn skal det være mulig med seks medaljer. Skal man ha mål, må man sette de litt hårete. Man må ikke være redd for å mislykkes. Det er et dårlig utgangspunkt, fortsetter alpinsjefen.

– Vi blir ikke misfornøyd med fem heller?

– Nei så definitivt ikke. Men vi har sagt seks og det må vi stå for, avslutter Ryste og trekker på smilebåndet.

Norges medaljeoversikt

VM:

VM 1991 – Saalbach-Hinterglemm, Østerrike: 0 gull, 1 sølv, 1 bronse

0 gull, 1 sølv, 1 bronse VM 1993 – Morioka, Japan: 3 gull, 3 sølv, 1 bronse

3 gull, 3 sølv, 1 bronse VM 1996 – Sierre Nevada, Spania: 1 gull, 1 sølv, 2 bronse

1 gull, 1 sølv, 2 bronse VM 1997 – Sestriere, Italia : 3 gull, 3 sølv, 0 bronse

3 gull, 3 sølv, 0 bronse VM 1999 – Vail/ Beacer Creek, USA : 3 gull, 4 sølv, 2 bronse

3 gull, 4 sølv, 2 bronse VM 2001 – St. Anton am Arlberg: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse

1 gull, 1 sølv, 1 bronse VM 2003 – St. Moritz, Sveits: 0 gull, 2 sølv, 1 bronse

0 gull, 2 sølv, 1 bronse VM 2005 – Bormia, Italia: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse

0 gull, 1 sølv, 0 bronse VM 2007 – Åre, Sverige: 2 gull, 0 sølv, 0 bronse

2 gull, 0 sølv, 0 bronse VM 2009 – Val-d'Isère, Frankrike: 1 gull, 0 sølv, 1 bronse

1 gull, 0 sølv, 1 bronse VM 2011 – Garmisch-Partenkirchen, Tyskland : 1 gull, 0 sølv, 0 bronse

1 gull, 0 sølv, 0 bronse VM 2013 – Schladming, Østerrike : 1 gull, 0 sølv, 1 bronse

1 gull, 0 sølv, 1 bronse VM 2015 – Vail/ Beacer Creek, USA: 0 gull, 1 sølv, 0 bronse

0 gull, 1 sølv, 0 bronse VM 2017 – St. Moritz, Sveits: 0 gull, 1 sølv, 1 bronse

OL: