Oppretter sak mot Solbakken

Innlandet politidistrikt oppretter sak mot landslagssjef Ståle Solbakken for karantenebrudd. Det melder NTB.

Norges nye landslagssjef Ståle Solbakken brøt karantenereglene for innreise da han så HamKam spille mot Lillestrøm på Briskeby søndag, åtte dager etter ankomst Norge. NFF bekrefter dette ovenfor Dagbladet. Solbakken beklager dette i en SMS til avisa.

NBT opplyser også om at Solbakken brøt karantenereglene også mandag formiddag da han ga et intervju til TV 2 på Ullevaal stadion. Solbakken har sittet i karantene siden han kom hjem til Norge etter å ha fått landslagssjefjobben, og karantenetiden går først ut tirsdag.

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til NTB at han ikke kjenner til om Solbakken har vært fysisk på jobb mandag, og at landslagssjefen selv må ta ansvar for at han var på kamp søndag.

– Det er, som Ståle selv sier, ikke bra å bryte karantenebestemmelsene. Uavhengig av årsak, sier Bjerketvedt.