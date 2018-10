Hareide om Myhre-angrepet: – Jeg ville ikke ha ham

Tirsdag ettermiddag ble boka «Åge Hareide – et fotballiv» presentert av forfatter Arild Stavrum og hovedpersonen Åge Hareide.

Da hadde boka lenge skapt overskrifter. Søndag fortalte NRK hvordan tidligere Viking- og landslagskeeper Thomas Myhre i boka tar et kraftig oppgjør med sin tidligere trener.

«Han var en kynisk jævel,» sier Myhre når han beskriver måten har føler han ble frosset ut på i Viking.

«Jeg merket tidlig at jeg ikke var tiltenkt en rolle. Åge var opptatt av å bli kvitt meg. Det var iskaldt med en gang,» sier Myhre, som mener Hareide brukte alle midler.

IKKE PÅ TALEFOT: Thomas Myhre og Åge Hareide skiltes ikke som venner. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Hater ham ikke

Konflikten mellom de to toppet seg etter en episode på treningsleir i Marbella i 2010, der Thomas Myhre hevder han ble ufrivillig dopet ned i forbindelse med en bytur. Det endte med at arbeidsforholdet med Viking ble avsluttet.

«Jeg hater Åge Hareide,» fastslår Myhre i boka.

– Jeg hater ikke han, jeg hater ikke noen jeg har trent, jeg håper jeg har et bra forhold til de aller fleste, sier Hareide på pressekonferansen.

Samtidig bekrefter han at han ikke lenger ønsket å ha Myhre med videre etter Marbella-episoden.

– Min beslutning var klar

– Min beslutning var klar, jeg ville ikke ha ham som spiller, han var en betrodd spiller. Da måtte jeg bare sette ham på benken og la ham sitte der. Mest ut fra den episoden som skjedde, ikke fordi han var for dårlig, sier Hareide, som likevel påpeker at det var klubbens beslutning.

– Det er en arbeidsgiver som tar en sånn beslutning, som trener kan jeg ikke si det og det til en sportsdirektør. Det er klubben som tar beslutningen fullt og helt.

Hareide, som nå er dansk landslagssjef i fotball, påpeker at han alltid har praktisert frihet under ansvar, men overtramp aksepterer han ikke.

– Jeg kan akseptere feil, men hvis ikke folk er hundre prosent klar for oppgaven, kan jeg ikke bruke dem i mitt lag. Jeg må lære spillerne å bli gode gjennom å bli gode i et lag. Hvis de ikke viser det hundre prosent på og utenfor banen, vil de aldri være i mitt lag, sier han til NRK.

Påstanden om at han bedriver utfrysing, kommenteter han slik:

– Jeg setter dem på benken. Hvis det er å fryse ... Hvis det er kaldt, gjør de vel det der. Men de får jo spille igjen hvis de arbeider seg inn i laget.

Sentrale tabber

Åge Hareide legger heller ikke skjul på at forholdet til Myhre endret seg etter at den rutinerte keeperen gjorde to store tabber i en landskamp mot Tyrkia i 2007. Kampen kostet Norge muligheten til en plass i EM-sluttspillet.

– Jeg har selv plukket Thomas Myhre som keeper. Han var en god keeper. Så skjer det som ofte skjer med keepere, det begås feil. Det er to store feil i løpet av en kamp, og det blir veldig sentralt både i hans karriere og i min karriere, sier han.

Hareide har ingen problemer med at episoden kommer fram i boka, som også omhandler andre kontroverser.

– Det er alltid to sider av en sak, hvis han har en annen mening, må han få lov til å ha det, sier Hareide.

NRK forela Thomas Myhre spørsmål om det som kommer fram i Hareide-boka i helga, men Myhre ønsket ikke å besvare spørsmålene. NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med Myhre tirsdag.