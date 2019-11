Hareide med stikk til forbundet

Orienterings-VM en suksess

Årets orienterings-VM i Østfold ble en økonomisk suksess. Et overskudd på 1,5 millioner kroner skal fordeles på klubbene i fylket. – Det er veldig gledelig at alle arrangørklubbene får noe igjen for den store innsatsen medlemmene våre la ned i forbindelse med VM, sier leder Hanne G. Wold i OK Moss.