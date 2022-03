Hareide får dansk hyllest – to år på etterskudd

Chelsea presser på for å få selge kampbilletter

Chelsea holder samtaler med britiske myndigheter i håp om at klubben skal få grønt lys til å gjenoppta salget av billetter til de kommende kampene.

Billettsalget ble satt på pause i forrige uke som følge av sanksjonene myndighetene innførte mot London-klubbens eier Roman Abramovitsj.

Billetter som allerede var solgt på det tidspunktet sanksjonene trådte i kraft kan fortsatt benyttes. Innehavere av sesongkort gis også adgang til kampene som normalt.

Nå håper imidlertid Chelsea-ledelsen på å få lettet på sanksjonene slik at enda flere kan få følge laget fra tribuneplass.

«Vi presser på for at regjeringen skal tillate at supporterne våre skal få tilgang til billetter», skriver klubben på egne nettsider mandag.