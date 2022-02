Gull-Johaug oppklarte utspill etter full forvirring: – Nei, nei, nei, det er ikke siste løp

For i gledesrusen, seiersbrølene og koket i målområdet fikk Johaug – uten at hun tilsynelatende visste at kameraene og mikrofonene var like ved – spørsmål av en i det norske støtteapparatet om det var hennes siste løp.

Det svarte Norges ski-dronning overraskende bekreftende på.

– Nei, nei, nei. Det er ikke mitt siste løp

ENORM JUBEL: For Therese Johaug, her etter at gullet er et faktum. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

De fleste trodde ikke det de hørte. Det gjenstår både stafett, sprintstafett og 30 kilometer i årets leker. NRKs kommentatorduo, Jann Post og Torgeir Bjørn, var blant dem som skjønte lite der de satt.

– Hva enn det måtte bety. Men da legger hun opp, eller? Nå blir det mye på en gang her, sier Bjørn.

Men kort tid senere oppklarer Johaug hele situasjonen.

– Nei, nei, nei. Det er ikke mitt siste løp. Jeg skal gå 30 kilometer, sier Johaug på Discovery, mens ekspert Martin Johnsrud Sundby forklarer at dette handlet om en intern spøk mellom smøreren og Johaug.

Se tidelsdramaet her Du trenger javascript for å se video.

Jublet som besatt

Forvirringen oppstod etter det som var en intens og nervepirrende duell mellom Johaug og Kerttu Niskanen. Den var ikke avgjort før siste stavtak. En duell som Johaug gikk seirende ut av med fattige fire tidelers margin.

Gleden var enorm hos Johaug. 33-åringen jublet som besatt i målområdet da gullet var et faktum.

– I dag var det hundre prosent glede. Det er så lykkerus når du ser tidelene i din favør. Det er gøy å vinne når det er skikkelig fight. Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle disponere kreftene mine i andre runde. Jeg kjente jeg hadde krefter på slutten og kjente meg bra opp siste bakken, sier Johaug til Discovery.

BRA INNSATS! Krista Pärmäkoski gir Kerttu Niskanen en stor klem etter bunnsolid finsk innsats. Begge tok medalje bak Johaug. Foto: Aaron Favila / AP

Johaug-åpning på det jevne

Storfavoritt Johaug tok i hvert fall fatt på dagens 10 kilometer i et greit tempo. Det var ingen pangåpning, men at Johaug disponerer bra og ikke brenner for mye i begynnelsen er mer vanlig enn uvanlig.

Men det var noe som uroet NRKs eksperter.

Nemlig at ikke bare Tatjana Sorina, men også finnene Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski åpnet sterkere enn Dalsbygda-ekspressen. Frida Karlsson og Ebba Andersson var innledningsvis heller ikke mye dårligere enn Norges store håp.

– Nesten sjokkerende

Men etter hvert som bakker ble forsert og kilometerne gikk av gårde ble det klart at det skulle handle om Johaug og Niskanen.

Dramatikken oppstod for alvor etter at Johaugs, som ledet etter fem kilometer, passerte 6,3 kilometersmerket. Der hadde Johaug plutselig tapt til en rekke løpere i teten, blant annet tyske Katarina Hennig. NRKs kommentatorer trodde ikke det de så.

GIKK ALT HUN HADDE: Therese Johaug, her underveis på 10 kilometer klassisk i Kina. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

– Vi er ikke på plan A. At hun skal gå seks sekunder saktere enn Hennig er nesten sjokkerende. Hva er det som skjer her? sa ekspert Torgeir Bjørn.

Men det verste sett med Johaug-øyne var at ledelsen hun hadde på Niskanen var tapt og plutselig lå 11 sekunder bak finnen.

Men så snudde løpet igjen.

Opp til 8,6 kilometer var det nesten dødt løp mellom Niskanen og Johaug.

Den siste drøye kilometeren ble med andre ord uhyre intens og nervepirrende. Johaug og Niskanen staket det de var gode for. Og til slutt var det omtrent ingenting som skilte dem.

Her er Therese Johaug på vei mot OL-gull Du trenger javascript for å se video.

Svenske profiler skuffet stort

For resten av de norske ble det ingen stor dag. Tiril Udnes Weng ble nummer 21, to minutter og 16 sekunder bak. Lotta Udnes Weng tok 25. plassen, to minutter og 30 sekunder bak.

Det var ingen store forventninger til sprinter Mathilde Myhrvold i dag, men hun staket seg over målstreken til en 44. plass.

Større forventninger var det naturligvis til det svenske laget. Men Ebba Andersson ble kun nummer seks, mens Frida Karlsson ble bare nummer 12. Sistnevnte måtte bæres ut av målområdet og fortalte at hun ikke hadde noe å gå med.