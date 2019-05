Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For Horneland viste at ordtaket «er du god nok, er du gammel nok» lever i beste velgående i Trondheim.

«Middels god fotballspiller»

Det var oppsiktsvekkende og ble omtalt som et «sjokk» at 19 år gamle Erik Botheim startet en så viktig kamp på topp, mens Bendtner og Søderlund var henvist til benken.

Til Eurosport sier RBK-treneren at «han må våge å gjøre tøffe valg når du står i dritten», når han blir spurt om grepene han foretok seg.

TØFFE TAK: Rosenborgs Erik Botheim i duell med Sarpsborgs Joachim Thomassen under søndagens kamp. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ga treneren klar beskjed

Overfor NRK begrunner han valget ytterligere. Han sier Botheim startet kampen for at Rosenborg skulle hente ny inspirasjon, og at det er det 19-åringen «gir i treningshverdagen og i garderoben». Horneland skal også ha sagt at Botheim «er en middels god fotballspiller» i et intervju før kampen.

– Nei, han er ikke bedre enn det. Men han har masse «attitude» i seg, masse sult, og så kommer han til å bli kjempegod, sier RBK-treneren til NRK og smiler.

– Det er hans oppfatning. Jeg sa til ham før kampen, det sa jeg før de andre kampene vi har tapt også, at «hvis jeg får spille, så vinner vi». Det var litt på tull, men vi vant i dag da, sier Botheim selv til pressen etter kampen.

KLAR BESKJED: Rosenborg-fansen hadde dette budskapet til folket på Lerkendal søndag kveld. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Arbeidsro

Tre poeng ble det også. I en periode hvor storspillet har manglet, poengfangsten vært elendig, og kritikken fra omgivelsene har haglet, var det Mike Jensen som sikret hele klubben sårt tiltrengt arbeidsro den kommende uken.

Laget tok riktignok årets første seier i en tellende kamp sist onsdag. Da ble 4. divisjonslaget Rørvik slått i NMs første runde.

Nå har også Rosenborg kommet i gang i serien. Horneland kaller det for «deilig» og legger til at «det er en stor lettelse» at laget endelig vant.

På spørsmål om tre poeng gir arbeidsro, svarer han slik.

– Det vet jeg ikke. Jeg tenker prestasjon og utvikling av lag. Det var litt krampaktig i dag også, men det er utrolig viktig at vi har en gjeng som har lyst til å vinne sammen.

– Men hvor godt er det å ha dette å bygge videre på?

– Det er vanvittig viktig for oss. Vi har vært ute og syklet. En seier i serien, å bryte den rekken der, og komme oss på fote, det var viktig, sier Horneland.

JUBLET: Rosenborg-spillerne feiret 1-0-scoringen til Mike Jensen på Lerkendal søndag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Enorm blokkering

Det er vanskelig å si hva grepene med å utelate stjernespissene hadde å si – i hvert fall ut i fra den første drøye halvtimen å dømme. Gjestene fra Østfold produserte i hvert fall kampens største sjanse etter 16 minutter – den var også enorm.

Sarpsborg kontret, ballen ble spilt ut til Kristoffer Larsen, som sendte André Hansen ut i full strekk i lengste hjørne. Returen havnet i beina på Jørgen Strand Larsen. Avslutningen mot det som kunne se ut som åpent mål, ble i siste liten blokkert på streken av Valsvik.

Jensen hamret inn ledelse

Rosenborg slapp dermed med skrekken og jobbet seg sakte, men sikkert inn i kampen igjen. Men de store sjansene og gode angrepene uteble. Helt til det 39. minutt. Da oppstod øyeblikket som roet nervene til alle med hjertet i RBK.

Da satte Anders Konradsen opp Valsvik i innleggsposisjon. Ballen ble svingt hardt inn i feltet langs bakken. Ikke en eneste Sarpsborg-forsvarer fikk en tå på den før den plutselig havnet i beina på Mike Jensen på bakerste stolpe. Dansken lot seg ikke be to ganger og hamret ballen i mål via høyrebenet til keeper Aleksandr Vasyutin.

Noen flere scoringer ble det aldri på Lerkendal før pause.

– Befriende. Men vi må jage mer, jage mer scoringer. Vi er litt engstelig, vi må slippe oss løs og bruke ballen bedre, var oppfordringen fra trener Horneland i pauseintervjuet med Eurosport.

Han fikk gode svar.

For Rosenborg var det førende laget etter hvilen. Konradsen hadde et brukbart skudd fra distanse, Tore Reginiussen var nære på corner, og RBK var farlige etter et Mike Jensen-slått frispark. Men utover det ble det mye nesten på trønderne, mens Sarpsborg i andre enden var svært tamme.

SLET: Geir Bakke og hans menn hadde ingen stor dag på jobben mot Rosenborg søndag kveld. Her er treneren avbildet i pressesonen etter kampen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Skuffet Bakke

Dermed ble tre poeng igjen i Trondheim, mens østfoldingene reiser hjem uten noen ting og kun syv poeng på de seks første kampene.

Trener Geir Bakke sier til NRK etter kampen at han er brukbart fornøyd med lagets førsteomgang, at de vinner en del baller på midtbanen, har litt trykk på Rosenborgs boks, men at de rett og slett ikke scorer mål.

– Og scorer du ikke mål på Lerkendal, så kan du ikke regne med å få med noe hjem, sier han.

– Er du skuffet?

– Ja, det er jeg. Jeg skulle ønske vi hadde flere poeng.

– Hva er det som ikke fungerer?

– Vi scorer ikke nok mål, sier Sarpsborg-trener Bakke.