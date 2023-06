Harder om å trene kvinner: – Som å jobbe i et minefelt

– Hva er akseptabelt nå? Er en hånd på skulderen ok? Er det ok for én spiller og ikke ok for en annen? Er det ok i dag, og ikke i morgen? Er en klem ok? Alle disse tingene er spørsmål du som trener må stille deg selv hver eneste dag, sier Olli Harder til NRK.

Intervjuet ble gjort før han fikk sparken som hovedtrener for Brann Kvinner, en avskjed som skyldtes svake resultater denne sesongen.

Før tiden i Brann har Harder blant annet trent Klepp i Toppserien, West Ham i den engelske superligaen og vært assistenttrener for Sandnes Ulfs herrelag.

Han mener det er annerledes å trene kvinner i dag sammenlignet med før MeToo-bevegelsen. 37-åringen understreker at han tar sterkt avstand fra upassende oppførsel overfor spillere, men forklarer at det har blitt et vanskelig landskap å manøvrere i.

REGJERENDE SERIEMESTRE: Harder ledet Brann halve fjorårssesongen da Brann vant seriegull. Etter at nøkkelspillere som Tuva Hansen (t.h.) dro fra klubben, har det gått tråere for Harder og Bergensklubben i år. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Frykten for å trå feil er stor, og konsekvensene kan ødelegge karrieren.

– Det er et minefelt nå, å jobbe seg gjennom. Så jeg forstår hvorfor mange ikke er interessert i å være i dette yrket, spesielt på kvinnesiden. Det er trist å se at det ikke er mange unge topptrenere som er interessert i å være i kvinnefotballen. De vil heller bli i herrefotballen, mener Harder.

Bergdølmo er uenig

NRK har gjort en spørreundersøkelse blant spillerne i Toppserien. 17 prosent, eller ca. hver sjette av dem, svarer at de har opplevd upassende oppførsel i fotballen. Som oftest er det treneren eller andre i støtteapparatet som står bak, og mye av det handler om seksuelle hentydninger som slengbemerkninger og meldinger.

IKKE ET PROBLEM: LSK-trener André Bergdølmo mener det ikke er noe vanskeligere å vite hvordan man skal oppføre seg mot kvinnelige spillere sammenlignet med mannlige. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

I LSK-hallen på Lillestrøm leder André Bergdølmo treningen for LSK Kvinner.

Dette er det første kvinnelaget han er sjef for, men på hans trener-CV står det en rekke herreklubber. I motsetning til Harder opplever ikke Bergdølmo at det er noen stor forskjell på hvordan han oppfører seg overfor kvinnelige spillere.

– For å være helt ærlig, så tenker jeg ikke så mye på det, sier han og utdyper:

– Det viktigste er at man skaper tillit, en trygghet og en ro, sånn at man ikke går og tenker på det hele tiden. Og skulle man si et ord feil, som får en betydning det ikke burde vært i nærheten av, så er det synd og trist, men det viktigste for meg er at man snakker med hverandre som gode mennesker og på en helt vanlig måte.

Fakta om NRK-undersøkelsen Ekspander/minimer faktaboks Spørreundersøkelsen er sendt ut til 219 spillere i Toppserien (alle ti lag).

Undersøkelsen ble sendt ut med e-post via Questback i tidsrommet 15.–24. februar 2023.

117 spillere i Toppserien har svart. Det er en svarprosent på 54.

Undersøkelsen er anonym.

Kilde: NRK Researchsenteret I kartleggingen ble begrepene definert slik: Upassende oppførsel: alt fra gråsoner til seksuell trakassering og overgrep.

Gråsoner: upassende oppførsel og kommunikasjon av seksuell karakter.

Seksuell trakassering: uønsket seksuell oppmerksomhet.

Overgrep: å bli presset til seksuelle handlinger mot din vilje. Ett av spørsmålene: Har du som fotballspiller opplevd upassende oppførsel fra én eller flere personer i fotballsammenheng? Ja: 17,3 prosent.

Usikker: 8,5 prosent.

Nei: 76,1 prosent.

Mener trenerrollen har endret seg

Den nylig avgåtte Brann-treneren forklarer at han har endret måten han er trener på, at trenerstilen hans har blitt litt mer «følelsesløs og robotaktig». Han synes det er energitappende å hele tiden gå rundt å passe på at han ikke gjør eller sier noe som kan mistolkes.

– Det er trist også, for du ender opp med å bli mindre knyttet til spillerne med tanke på relasjon på grunn av frykt for at relasjonen blir feiltolket.

ENERGITAPPENDE: Harder ble sliten av den underliggende frykten for å gjøre noe som ble oppfattet som upassende som trener. Noen ganger stilte han seg spørsmål om jobben var verdt det. Foto: Sigurd Hamre / NRK

Han påpeker igjen at han ikke har noe til overs for trenere som oppfører seg upassende, men at det i noen tilfeller kan være vanskelig å vite akkurat hvor grensa går for hva som er greit og ikke.

– Folk har jobbet ekstremt hardt for å bygge en karriere, så skal det bare en eller to hendelser til, som kan bli helt feiltolket eller være utilsiktet, men likevel skape en sak, sier Harder.

Akkurat det er noe U23-landslagssjef Per Inge Jacobsen også er bevisst på. Han har trent både Stabæk og Avaldsnes i Toppserien.

– Det man sier kan lettere mistolkes og tas ut av sammenheng i dag enn for noen år siden. Det kan være mange grunner til det, MeToo kan være en av grunnene, sosiale medier en annen og at man har gått fra papiraviser til klikkbaserte nettaviser en tredje.

UTSATT JOBB: Per Inge Jacobsen har blitt ekstra bevisst på at alt han sier og gjør som trener kan tas ut av sammenheng og blåses opp. Foto: NTB

Han tror utviklingen gjelder for lederrollen og treneryrket generelt, og at det ikke handler om hvilket kjønn spillerne har.

– Jeg er ikke så opptatt av om det er kvinner eller menn, men mest opptatt av hvordan samfunnet har blitt. At ting man sier og gjør kan bli blåst ut av proporsjoner ligger jo i bakhodet. Man er i en utsatt bransje. Men jeg prøver i utgangspunktet bare å være meg selv, uavhengig av hvem jeg trener, sier Jacobsen.

– Bruk sunn fornuft

I dag er det utelukkende mannlige trenere i Toppserien, og støtteapparatene generelt består i all hovedsak av menn.

Spillere NRK har snakket med forstår at det kan være vanskelig for de mannlig trenerne å vite hvor grensen går når man jobber så tett sammen.

– Men samtidig er det jo ikke så veldig vanskelig å oppføre seg som folk, mener LSK-spiller Tonje Pedersen.

BURDE IKKE VÆRE VANSKELIG: Tonje Pedersen i LSK Kvinner mener det bør være ganske enkelt å forstå hva som er greit å si til en kvinnelig spiller og ikke. Foto: NTB / NTB

Hun påpeker at menn forholder seg til kvinner generelt i livet, overalt.

– Du vet hvordan du skal snakke til folk, du banker på før du går inn i garderoben. Det er egentlig ikke så vanskelig. Og hvis du er usikker på om den vitsen blir for drøy, så ikke si den.

Marie Aspenes, som spiller på Røa, sier seg enig.

– Du må tenke «hadde jeg sagt dette til dattera mi? Nei, det hadde jeg ikke gjort». Så da tenker jeg at man bare må bruke sunn fornuft, og hvis du må tenke deg om en gang før du sier det, så tenk at da kan du la vær.