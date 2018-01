Det latviske skøyteforbundet har nå sendt brev der de ber om en forklaring etter skandalen under EM i Kolomna søndag. På fellesstarten gikk løperne en runde for mye, og kåret feil vinner.

– Vi har nå tatt kontakt med en advokat som er spesialist på denne typen saker. I morgen får han overlevert alle papirer, og et vitneutsagn jeg har fra EM, sier Edvin Silovs til NRK.

– En rar situasjon

Han er Haralds' far og lagleder for det latviske skøyteforbundet. Der har temperaturen vært høy etter at Silovs gikk først over målstreken, men ble dømt til en 11. plass.

– Regler er regler. Fellesstarten er 16 runder, og bjellen ringte på 15 runder. At de går en runde ekstra er en feil, sier Edvin Silovs.

FØRST I MÅL: Haralds Silovs fra Latvia, her avbildet fra verdenscuprennet i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Haralds Silovs har snakket med flere skøyteløpere, og reaksjonene har vært mange. Han synes situasjonen er vanskelig, men lar faren ta seg av prosessen i etterkant.

– Haralds har snakket med flere løpere, og så å si alle vi har snakket med støtter ham, sier lagleder og pappa Edvin.

– Det er vanskelig å si noe om situasjonen nå. Vi taler for vår side, men det har blitt en rar situasjon, sier Haralds Silovs til NRK.

Første siden 1939

EM-gullet hadde vært Latvias første siden 1939. Latvierne er villige til å gå langt for å ta tilbake gullmedaljen, selv om gullet eventuelt skulle komme i posten.

– Vi skal møte advokaten i morgen, og da vet vi mer om veien videre, sier Edvin Silovs.

Han mener også at Latvia ble fratatt gullet fordi de er en liten nasjon, og reagerer sterkt på behandlingen de har fått i ettertid.

– Jeg er sint. De små nasjonene blir ignorert, og det er nettopp det som skjedde. Hvis Haralds var fra USA eller Nederland hadde ingen sagt imot ham. Da hadde Haralds fått gullet.

ISU avviste protesten

Dommeren avviste protesten fra Latvia etter målgang. I et brev signert ISU-dommer Jekaterina Plisjtsikova skriver forbundet følgende:

– Med fire runder igjen gjorde rundetelleren en feil. Alle løperne fulgte instruksjonene fra rundetelleren, og gikk 17 runder i stedet for 16. Ingen skøyteløper var oppmerksom på feilen, og fortsatt som normalt. Ingen prøvde å gå i mål eller stoppet å gå etter at den 16.-runden ble fullført.