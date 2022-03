En av storfavorittene i årets Finnmarksløp må trekke seg. Hundene hans har nemlig blitt forkjøla, og timingen kunne ikke vært verre.

Dermed er nesten hele Team Harald Tunheim er ute av løpet. Både Harald Tunheim selv og kennelhjelperen Julie Røsberg Amundsen skulle kjøre hunder fra kennelen.

I tillegg er juniorkjøreren Runa Krempig med på laget, men hun har nå fått låne hunder hos andre hundekjørere.

– Team Tunheim oppdaget noe hoste på løpshunder i forrige uke. Harald informerte sjefveterinær denne uken da hosten vedvarte, melder laget på sin Facebook-side fredag.

Tunheim melder at det var tre hunder i kennelen som hadde hoste og basert på disse funnene er det svært sannsynlig, ifølge sjefveterinær Arild Magnus Jøssund, at disse hundene lider av en smittsom øvre luftveisinfeksjon.

Rennledelsen og sjefveterinær har dermed bestemt at Team Harald Tunheim ikke får lov starte med hunder fra sin kennel.

Dette på grunn av at det er stor risiko for at andre hundespann kan bli smittet.

– Utrolig trasig å få denne konklusjon en dag før løpsstart. Alt er er pakket og klart, depot sendt ut og topptrente hunder var klare. Alt lå til rette og godfølelsen var til stede. Det er ikke hvert år man har denne godfølelsen på årets spann, sier Tunheim.

– Følte jeg hadde det lille ekstra.

Harald Tunheim var ikke fornøyd med å få startnekt av rennledelse og sjefsveterinær. - Jeg er utrolig lei meg. Dette var et av hovedmålene for sesongen. Foto: Knut-Sverre Horn, NRK

Var en av årets favoritter

– Han er en helt enorm konkurransemann, og har alltid gode hunder. Harald Tunheim er en legende, sier Trond Anton Andersen i Finnmarksløpet.

Tunheim var hans favoritt i 600-klassen i årets Finnmarksløp. Og det er ikke uten grunn.

Han har fullført hele 22 Finnmarksløp, hvor han vant den gang 500-klassen i 2018. Den lengste distansen har han vunnet hele fem ganger. I tillegg har Tunheim kjørt gjennom Iditarod tre ganger.

– Og kjørt de fleste løp på Nordkalotten de siste 30 årene, som Tunheim selv meldte på årets påmelding av Finnmarksløpet.

I 2020 måtte Tunheim bryte løpet i Kirkenes, etter han merket at spannet ikke ga «full trøkk» allerede inn til Kautokeino.

Harald Tunheim på vei inn til sjekkpunkt Varangerbotn. Tunheim er kjent for å være et konkurransemenneske, derfor var det spenning rundt om han ville stå på pallen i år. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Trist for Finnmarksløpet

NRKs ekspertkommentator Hans Petter Dalby sier det er trist for løpets del. Men påpeker at det er flere store profiler som står igjen på favorittlista. Aller verst er det for Tunheim og hundene, tror han.

– Fordi dette er vinterens store mål og det ene løpet som går. Og det er ikke sånn at du kan være sjuk eller være dårlig en helg og så komme tilbake to uker senere, slik man kan i mange andre idretter. Det står og faller på dette ene løpet.

– All treninga de har gjort i høst og vinter, og så må du kaste inn håndkleet dagen før. Det er kjempesurt for han. Men Harald har vært med i gamet lenge, så jeg regner med han bruker en dag eller to på å komme over det.

NRK sin ekspertkommentator Hans Petter Dalby sier det er utrolig surt for en hundekjører å oppleve luftveisinfeksjoner som dette rett før løp. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Dalby, som selv har deltatt i løpet en rekke ganger, har heldigvis sluppet unna lignende problemer selv.

– Men jeg kan bare forestille meg at det er utrolig surt når du har lagt ned så mye tid og arbeid. Men som sagt, han bruker vel kanskje et par dager på å komme seg over det, og så begynner å tenke på neste års løp.

​Vanligvis ville en kjører som Tunheim, som har en stor kennel med mange hunder, kunne ha byttet ut en syk hund med en annen.

– Han kunne selvfølgelig ha gjort det hvis det var noe muskulært på én hund eller noe annet. Men hvis dette er kennelhoste, som kan oppstå, så er det så smittsomt at han mest sannsynlig har det på mange hunder i kennelen sin. Og da kan du ikke bare bytte ut en hund med en annen.

– Det er synd for løpets del som mister en stor profil, og så er det innmari surt for Harald selv.