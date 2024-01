Frankrike stoppet skiskytterkvinnenes seiersrekke – nummer to på stafetten i Oberhof

Det ble bare nesten for de norske kvinnene under stafetten i Oberhof.

På siste stående skyting rotet Julia Simon det til, og bommet hele tre ganger. Da nølte ikke Tandrevold med å ta innpå, som bare bommet én gang under svært krevende forhold.

Det holdt likevel ikke helt inn, og Norge måtte se seiersrekken sin gå tapt. Før søndagens stafett sto Norge med tre strake stafettseirer på kvinnesiden.

Det var Juni Arnekleiv som åpnet stafetten for det norske laget. Arnekleiv gikk solid i løypene, til tross for at det lugget på skytingen.

– Det var litt vind, men ikke derfor jeg bomma i dag. Glad jeg slapp strafferunde. Jeg var ganske kald i hodet, sier Arnekleiv til NRK.

Skogan fulgte opp med én bom på både sin liggende og stående serie, og hun sendte ut Knotten 25,3 sekunder bak Frankrike.

– Jeg må si jeg er fornøyd. To ekstra skudd i Oberhof er bra. Jeg tror jeg klarte å holde Sverige godt på min siste runde, sier Skogan til NRK.

Norge lå lenge langt bak både Sverige og Frankrike, men så raknet det fullstendig for svenske Hanna Öberg, som bommet fire ganger på stående. Sverige endte til slutt på en tredjeplass.