Tønseth og Amundsen skal utkjempe en helt spesiell duell i søndagens NM i terrengløp: Hvem er Norges beste langrennsløper med løpesko på beina?

– Jeg frykter egentlig at Harald kan ta over den tronen. Han har bedre tid på 3000 meter og adskillig høyere O2-opptak. Så får vi se på løpesteget hans, det er jeg litt mer usikker på, sier Tønseth.

Han har vært anerkjent som den beste løperen i langrennsmiljøet, og ikke uten grunn. Han tok gull i NM i terrengløp i 2018 og fulgte opp med sølv i 2019, kun slått av Henrik Ingebrigtsen. Da ble han belønnet med en plass på det norske EM-laget.

RUTINERT: Didrik Tønseth har både gull og sølv i terreng-NM. I 2019 ble han bare slått av Henrik Ingebrigtsen. Foto: Tore Meek

På 3000 meter har Tønseth også vært best på langrennslandslaget. Det endret seg i sommer. Trønderen var forlover i et bryllup og satt ved middagsbordet da det tikket inn en melding fra landslagskollega Amundsen.

Han hadde løpt 3000 meter på 8.22 – ett sekund bedre enn Tønseths personlige rekord på distansen.

– Det var en kjempemelding å få, sier Tønseth til NRK med utilslørt sarkasme.

Han husker godt at det var brudens mor som holdt tale da meldingen tikket inn – og at han selv enda ikke hadde holdt sin forlovertale.

– Vant til å være konge

– Det svir nok litt. Han har vært vant til å være løpekongen på laget i mange år, påpeker Amundsen.

Tønseth innser at det blir vrient å ta tilbake rekorden før neste sommer. Nå handler det om ikke bli slått også i terrengløp, der distansen er 10 km.

FÅR FRI: Didrik Tønseth og Harald Østberg Amundsen slipper unna elghufsøkt med landslaget for å løpe NM i terrengløp. Foto: Storm Pessl-Kleiven / NRK

– Målet er å slå Didrik, sier Amundsen.

– Det vil bety at terrengløper-imaget rakner fullstendig, og tronen er det bare å gi fra seg. Men jeg har troa på at begge kan gjøre det bra, svarer Tønseth.

32-åringen påpeker at bredden i toppen i norsk langdistanseløping har hevet seg vesentlig siden han tok sitt NM-gull for fem år siden. Riktig nok er ingen av Ingebrigtsen-brødrene påmeldt, men det er tøff motstand som møter langrennsløperne.

Blant favorittene er hinderløperen Jacob Boutera, som ikke bare blir skuffet om han blir slått av en langrennsløper.

– Jeg må vel si at det er litt flaut. Ikke til forkleinelse til dem, men vi er tross alt løpere og de er skiløpere. Så selv om de er ekstremt godt trent og sikkert mer gjennomtrent enn meg på mange måter, så føler jeg at jeg skal slå dem når det er piggsko på beina, sier Boutera til NRK.

Han tok sølvet bak Magnus Tuv Myhre i fjor, men Myhre har meldt forfall på grunn av sykdom i år.

– Det er ingen løpere som vil bli slått av skiløpere eller orienteringsløpere eller hva det måtte være, fastslår han.

Får EM-nei fra sjefen

Tønseth tror likevel det er mulig å henge med i medaljekampen – og håper at norgesmesteren i terrengløp også i 2023 kommer fra langrennslandslaget. I så fall vil spørsmålet om EM-deltakelse dukke opp igjen.

Denne vinteren kolliderer terreng-EM i Brussel med verdenscuplangrenn i Östersund.

– Jeg ville ikke sagt nei takk, sier Harald Østberg Amundsen til NRK.

– Det er like gode muligheter til å bli tatt ut i en tropp til EM i terrengløp som til verdenscuphelg i langrenn for min del. Jeg har en back up-plan, smiler Didrik Tønseth.

KLAR TALE: Eirik Myhr Nossum er spent på søndagens duell, men slår fast at NM blir årets siste løp for hans elever. Foto: Storm Pessl-Kleiven / NRK

Men om en av dem, eller begge, skulle bli tatt ut til EM i terrengløp, får de et klart svar fra landslagstrener Eirik Myhr Nossum:

– Da sier de at det er hyggelig, men «hit, men ikke lenger». Årets friidrettssesong slutter på søndag.

Han lover riktig nok ingen av dem plass på verdenscuplaget til Östersund.

Men:

– Da bør de ikke løpe EM terrengløp, for da er din fysiske form så dårlig at du ikke bør løpe. Da er de hjemme og forbereder seg til verdenscup i Trondheim eller Tour de Ski – eller for å slikke sine sår, sier Nossum.

Nossum tror på Tønseth

Landslagstreneren gleder seg imidlertid til å se sine utøvere på start i NM-løp, og har gitt dem fri fra søndagens elghufsøkt under den pågående landslagssamlinga.

Han peker også ut en klar favoritt av de to.

– Jeg tror at om det bare hadde vært flatt og slak motbakke, så hadde det vært jevnere, men jeg tror Didrik er såpass mye bedre nedover at det koster for mye for Harald å være med til bunn. Så tror jeg Didrik er favoritt i den løypa, sier Eirik Myhr Nossum