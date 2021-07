Har ventet på Warholms rekordsko i 13 dager – funnet på lager i Oslo etter NRKs forespørsel

– Jeg er forbauset. At det tar så lang tid uten at de har tatt av fra Norge, det har jeg liten forståelse for. Så mye fotsvette var det ikke i de skoene, sier Leif Olav Alnes til NRK.

Karsten Warholms trener er en av flere som stusser på at skoene Warholm løp i da han satte verdensrekord på Bislett 1. juli ikke for lengst er kontrollert av professor Toni Arndt på laboratoriet i Stockholm.

Arndt er oppnevnt av Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) til å teste at sko som benyttes når det settes verdensrekorder i friidrett er i henhold til gjeldende reglement.

Kontrollen er en forutsetning for at verdensrekorden skal bli offisielt godkjent.

– Jeg skulle gjerne ha testet Warholms sko for lenge siden og returnert dem. Men de har ikke kommet. Jeg håper virkelig han har andre sko å løpe i, sa professoren da NRK tok kontakt mandag formiddag i forbindelse med at den nye skomodellen Warholm løper i denne sesongen offisielt skulle presenteres på en pressekonferanse.

OPPBRUKT: Karsten Warholms verdensrekordsko skal ikke brukes igjen, men han vil gjerne ha dem tilbake når kontrollen er utført i Stockholm. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Ikke den første som spør

NRK tok ta kontakt med Ståle Jan Frøynes, som på vegne av Warholm overleverte skoene til dommer Thor Gjesdal umiddelbart etter Bislett-løpet på kvelden 1. juli.

– Jeg leverte skoene og fikk en kvittering på det. 5. juli spurte jeg Gjesdal om status, og fikk til svar at skoene var på vei til Stockholm, forteller Frøynes.

Gjesdal forteller NRK at han sendte skoene som postpakke med sporing lørdag 3. juli.

– Du er ikke den første som spør om dette. WA har også etterlyst oppdatering. Men jeg har vært i Tallinn som dommer i U23-EM, så jeg fikk ikke fulgt opp i forrige uke. Det er mulig pakken burde vært sendt på en annen måte, men jeg har sendt pakker til Sverige før som har kommet fram mye raskere enn dette, sier Thor Gjesdal til NRK

NRK fikk mandag tilgang på sporingen som viser at pakken ble innlevert til Posten/Bring 3. juli kl. 9.36. 5. juli kl. 11.01 har pakken ankommet Spar Tåsen. Samme dato kl. 18.48 står det igjen at den er innlevert til Posten/Bring. 9. juli kl. 12.51 er sendingen innlevert til terminal og videresendt. 12.59 samme dag er den sortert og videresendt, ifølge sporingen.

Feil på feil

Først 12. juli kl. 07.49 er den registrert som ferdig behandlet for eksport og klokka 07.53 sortert og videresendt.

Mandag ettermiddag tok NRK kontakt med Postens pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen for å få svar på noen spørsmål i anledning saken. Han ba da om å få bruke tirsdag formiddag til å sjekke hva som faktisk hadde skjedd.

Da viste det seg at pakken fortsatt befant seg på Alnabru.

– Det ble satt i gang leting, og vi lokaliserte den her på morgenkvisten, forteller Pettersen tidlig tirsdag ettermiddag.

Han forklarer at pakken har vært offer for flere uheldige omstendigheter.

– Det ble gjort en feil ved innlevering. Det ble ikke levert en såkalt tollfaktura sammen med pakken, noe svenskene er nøye på. Når pakken ikke har en tollfaktura, sendes den i utgangspunktet automatisk til toll-lageret. Men det er ikke hele historien. Pakken ble i tillegg skannet feil ved innlevering på Post i butikk. Den ble registrert som utlevert, ikke som innlevert, forklarer pressesjefen.

«Strafferunde» i systemet

– Dermed ble den sendt ut på en strafferunde i systemet, konkluderer Pettersen, som bekrefter at pakken nå er lokalisert som en direkte konsekvens av NRKs forespørsel.

– Vi er nå i dialog med avsender og håper å få sendt skoene så raskt som mulig, opplyser han.

Pettersen forteller at en slik pakke normalt skal være framme i Stockholm i løpet av et par dager etter innlevering i Oslo.

– Men når det gjelder noe så viktig som verdensrekordskoene til Karsten Warholm, ville jeg nok ha valgt å sende den som ekspresspakke. Da hadde den blitt sendt med kurér og vært fremme neste dag, opplyser han.

VENTER: Torni Arndt hadde håpet å få Warholms rekordsko til kontroll for lenge siden. Foto: Ryno Quantz

– Har flere par

Karsten Warholm tar imidlertid det hele med ro.

– Jeg håper skoene kommer frem snart, men ingen problem om de ikke er framme til OL. Har flere par og foretrekker de ferske, skriver Warholm i en sms til NRK.

I teorien kan skoene også bli saget i to på langs, hvis kontrollør Toni Arndt finner det nødvendig. Og ifølge trener Alnes hadde det uansett neppe vært aktuelt å løpe i dem igjen.

De nye sprintpiggskoene fra Puma skiller seg nemlig fra de nye sprintpiggskoene fra for eksempel Nike. Der Nike har utviklet en sko med en tykkere såle bestående av flere lag, har Puma rendyrket en lett sko med bare én tynn karbonplate.

For å være så lett som mulig, er plata så tynn at faren for svekkelse vil være til stede når Karsten Warholm gir full gass.

Vil ikke si hvem som har best sko

I 16.30-tida tirsdag bekrefter Kenneth Tjønndal Pettersen at pakken med skoene endelig er på vei til Stockholm som ekspresspakke, og at de dermed vil være framme i løpet av onsdagen. I den forbindelse opplyser Toni Arndt at de sannsynligvis blir testet i løpet av uka.

Mannen som skal kontrollere dem, er også ekspert på å måle energiretur i løpesko. Når NRK spør om det er Warholms Puma-sko eller Rai Benjamins Nike-sko som gir utøveren mest hjelp, begynner han å le:

– Et veldig bra spørsmål som jeg ikke svarer på, sier Toni Arndt.