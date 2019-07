Har United lært av sine feil?

Klokken tikker for Ole Gunnar Solskjær.

Solskjær vet at han må forsterke Manchester United-stallen, som kom på en katastrofal sjetteplass forrige sesong. Han har fått en ny høyreback (Aaron Wan-Bissaka) og en ung ving (Daniel James).

Men stjernespilleren Paul Pogba vil bort, og spissen Romelu Lukaku skal være på vei til italienske Internazionale.

Solskjær må vite så kjapt som mulig om disse to blir. Samtidig trenger han flere signeringer. United har litt mer enn tre uker på å hente alle de trenger.

Solskjær kunne pustet rolig om United pleide å beherske slike tøffe situasjoner.

Dessverre for nordmannen er tilfellet det stikk motsatte.

Bak skjema

Og det lover ikke godt for en sommer som allerede er blitt vanskelig.

Ikke bare kan Pogba og Lukaku dra. United vet ikke om keeperen David de Gea vil skrive under på en ny kontrakt. De jakter fortsatt en midtstopper. De har ikke erstattet ballvinneren Ander Herrera, som dro tidligere i sommer.

Om Pogba også stikker, har United en sentral midtbane bestående av Fred, Nemanja Matic og Scott McTominay. Det er tynt.

Sentralt i forsvaret risikerer Solskjær å måtte stole på Chris Smalling og Phil Jones.

USIKKER: Stjernespiller Paul Pogba er én av dem som kan komme til å forlate Manchester United Foto: Andrew Yates / Reuters

United har fortsatt tid til å hente spillere, men de ligger bak skjema. Fristen for kjøp i Premier League er 8. august. Solskjær er allerede i gang med sesongoppkjøringen i Australia, og hadde i en ideell verden hatt alle nykommerne på plass nå.

Han vil håpe at United klarer å kjøpe de riktige spillerne tidsnok.

Om de klarer det, er avhengig av en klubbstruktur som har feilet på overgangsmarkedet de siste seks årene.

Har kostet dyrt

United er ikke som de fleste toppklubber når det gjelder spillerrekruttering.

Det normale er å ha en sportssjef som et ledd mellom hovedtreneren og styret. Sportssjefer jobber med å finne de riktige spillerne. Ofte setter de en klar sportslig strategi som treneren må forholde seg til, slik at klubben får mer kontinuitet.

Dyktige sportssjefer har globale nettverk som hjelper dem med å finne spillere. De har teft for røverkjøp og unge spillere med potensial.

Siden sportssjefen tar seg av rekrutteringen, kan treneren konsentrere seg mer om å trene laget.

I Premier League følges denne modellen blant andre av Manchester City, Liverpool og Arsenal. Chelsea og Tottenham hadde sportssjefer for noen år siden, men har ikke ansatt nye.

United har imidlertid aldri hatt en slik figur. I nyere tid har dette kostet dem dyrt.

Gammel modell

For om vi har lært noe av Uniteds tid uten Sir Alex Ferguson, er det at klubbens struktur er utdatert.

Legendariske Ferguson bestemte alt i United i 26 år, fra taktikk til spillerkjøp. Da skotten ga seg i 2013, ble ansvaret for signeringer fordelt mellom hans etterfølger David Moyes og Ed Woodward, klubbens visepresident. United har ikke hatt noe ledd mellom styret og treneren.

MEKTIG: Klubbdirektør Ed Woodward er Uniteds mektige mann og har siste ordet i spillerkjøpene, men er uten sportslig kompetanse Foto: Oli Scarff / AFP

På de seks årene siden har United gjort hyppig utskiftninger av kostbare spillere. De har delt ut enorme lønninger og kontrakter, ofte uten å få valuta for pengene.

Blant floppene finner vi Marouane Fellaini, Falcao, Ángel Di María, Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger og Alexis Sánchez.

Floppen som vil bremse ned Solskjærs prosjekt

En del av årsaken til at United har bommet så ofte, er at Woodward er en finansmann uten stor sportslig kompetanse. En annen er at United ikke har noen som setter en klar sportslig strategi.

Det var spesielt åpenbart i fjor sommer.

Woodwards veto

Overgangsvinduet i fjor viste United på sitt mest dysfunksjonelle.

Ifølge ESPN sa for eksempel sjefspeideren Marcel Bout nei til å prøve å hente Matthijs de Ligt, fordi han fryktet De Ligt kom til å bli overvektig. De Ligt er nå et av Europas største stoppertalent og forventes å forlate Ajax til fordel for Juventus for 720 millioner kroner.

Uniteds avdeling for videoanalyse ønsket å kjøpe Fred, den brasilianske midtbanespilleren. Treneren, José Mourinho, ønsket heller en midtstopper: Toby Alderweireld eller Harry Maguire.

FRA NEI TIL JA: Harry Maguire var United-aktuell i fjor, men klubbdirektøren sa nei. I år ønsker United ham Foto: Oli Scarff / AFP

Men i United må både treneren og avdelingen for rekruttering være enige om en spiller før han kjøpes. Dessuten har Woodward stor makt. Ifølge The Guardian sa Woodward nei til Mourinhos forespørsel om en ny stopper, fordi han følte 29-årige Alderweireld var for gammel, og at Maguire ikke var bedre enn det United hadde.

Her kunne en sportssjef tatt en endelig avgjørelse. I stedet ble Mourinho, en av tidenes mest suksessfulle trenere, nedstemt av en finansmann.

Spillerne United kjøpte den sommeren, var Fred, den 20-årige høyrebacken Diogo Dalot og tredjekeeperen Lee Grant.

Mourinho skal ha vært rasende.

Ingen har fått jobben

Ni måneder senere endte United på sjetteplass. Det at klubben nå ønsker Maguire, som har steget i verdi, viser hvor lett strategien kan skifte.

Den gode nyheten for United er at fjoråret skal ha overbevist Woodward om at han trenger en sportssjef. United ønsker noen som kan finne spillere til førstelaget og sette en strategi for akademiet.

Den dårlige nyheten er at United fortsatt ikke har ansatt noen.

De har vært knyttet opp mot navn som Rio Ferdinand og Darren Fletcher, to tidligere spillere for klubben med null erfaring i lignende roller. The Guardian skriver at United faktisk har møtt flere kandidater, men at de ikke har bestemt seg for en.

SINT: Tidligere manager José Mourinho skal ha blitt rasende fordi han ikke fikk kjøpe de spillerne han ville ha Foto: Oli Scarff / AFP

Med andre ord ser ingenting ut til å ha endret seg i United. Både Van Gaal og Mourinho har kritisert strukturen de jobbet under på Old Trafford.

Det er den samme strukturen Solskjær kan slite med nå.

Tegn som bekymrer

Det finnes en sjanse for at United har gjort interne endringer. Kanskje har Woodward gitt fra seg noe av makten. Kanskje er planen klarere. Kanskje har Solskjær bedre forutsetninger enn sine forgjengere.

Van Gaal har sagt at han alltid var avhengig av Woodward og hans høyre hånd, Matt Judge, for å få spillerne han ønsket. Mourinho følte han ikke fikk nok støtte av Woodward.

Tiden vil vise om United har lært av sine feil. Så langt har de gjort to kjøp – James og Wan-Bissaka – som virker lovende.

Men enormt mye arbeid gjenstår, og tiden er knapp. Usikkerheten rundt Pogba og Lukaku vil prege klubben så lenge den varer. En respektert sportssjef med nye idéer kunne gitt håp om at United endelig har endret kurs.

Mistanken er nå heller at United vil få nok en vanskelig sommer.