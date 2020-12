Har tatt Granerud-grep etter mer hoppsmitte: – Bedre enn alle andre

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Halvor Egner Granerud hadde det nest beste hoppet i kvalifiseringen, og landet på 122 meter da han omsider fikk sluppet bommen i et åpningsrenn preget av vind, snø og venting.

Men koronasmitte preget hoppsirkuset også på første dag av de tradisjonsrike rennene etter at Polens Klemens Muranka avla en positiv test ved ankomst Tyskland. Hele det stjernespekkede polske hopplandslaget ble nektet å delta i mandagens kvalifisering.

– Det er synd at det blir sånn, men jeg regner med at det er det riktige å gjøre hvis det er det myndighetene har bestemt, og da støtter jeg det, sier Granerud.

For tyske myndigheter påpekte at selv om lagkameratene til Muranka testet negativt, var de alle å regne som nærkontakter. De er nå isolert, i påvente av flere tester, på hotellet, der de bor sammen med Norge.

– Heldigvis går ikke viruset gjennom vegger. Vi har ikke vært i nærheten av dem, og det er lagt opp bra med tanke på smittevern her, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

REISER VIDERE: Daniel André Tande (t.v.) og Robert Johansson tar sjelden av seg munnbindet. – Vi slår ikke av en prat med noen andre nå, sier Johansson, mens han lar seg intervjue på avstand av NRK. Også Johansson bor på enerom. Foto: Frode Søreide / NRK

– Det er dessverre sånn situasjonen er om dagen. Det er kjedelig at det kommer et tilfelle, men jeg føler vi har gode rutiner og bare må holde oss til de videre, forteller Robert Johansson.

– Litt skeptisk

Minst sju hoppnasjoner, pluss renndirektøren, har nå vært rammet av koronasmitte i større eller mindre grad. Siden VM i skiflyging tidligere i desember, har også verdensmester Karl Geiger vært smittet.

– Man blir jo litt skeptisk, må jeg ærlig innrømme, når det har vært smittetilfeller nærmest hver eneste helg siden det startet, sier NRKs ekspert Johan Remen Evensen.

De norske hopperne avla alle negative tester da de kom til Oberstdorf, men de har likevel tatt ekstra, og uvanlige grep under hoppuka. Spesielt for å sikre forhåndsfavoritt Granerud.

– Det er et økonomisk spørsmål, men hoppuka er så viktig at vi valgte å gi Halvor og Robert (Johansson) enkeltrom, forteller Stöckl.

– Vi har prioritert at han skal eksponeres for minst mulig, og vi hadde nok gjort dette med en favoritt uansett om det var korona eller ikke. Det er jo et tilleggselement at han da heller ikke har noen nærkontakter, så han eller andre eventuelt slipper karantene, sier sportssjef Clas Brede Bråten.

NYE FORHOLD: Halvor Egner Granerud under treningshoppene før kvalifiseringen mandag. Foto: Matthias Schrader / AP

– Bedre enn alle andre

Det norske landslaget har også skaffet seg nye munnbind, av type FFP2, som skal gi ekstra beskyttelse. De fyller ikke opp en bil, holder avstand til alle, også hverandre, forklarer landslagssjefen. I jula satt samtlige i karantene.

– Jeg tror våre utøvere er veldig flinke når de er hjemme. Det er en fordel at Norge har innreisekarantene, så man møter ikke folk, spesielt i juletiden. Jeg ser hvor seriøst gutta tar smitteverntiltakene, og da må jeg si at de er bedre enn alle andre, sier Stöckl.

Tidligere i år avgjorde Norges Skiforbund at det er opp til hver enkelt gren om de vil reise utenlands på konkurranser. Langrenn var de eneste som valgte å droppe alt før nyttår.

– Det er den enkelte grenkomité, som med sin fagkompetanse både sportslig og medisinsk, som har best forutsetning for å vurdere dette på bakgrunn av idrettens egenart og organisering av konkurransene, skriver skipresident Erik Røste i en tekstmelding.

– Vi vurderer situasjonen hele tiden, men våre utøvere, støtteapparat og meg selv opplever det som veldig trygt. Hver gang noen har testet positivt, og det er ganske få sammenlignet med hvor mange som er involvert, så er det blitt holdt isolert, og håndtert på en trygg og god måte, sier sportssjef Bråthen.

I SPISESALEN: Norge har en egen avdeling med faste bord i spisesalen på hotellet. De forteller at de holder seg for seg selv, vasker og sprinter hendene og bruker hansker når de forsyner seg av bufféen. Foto: Privat

– Sikrere å være på tur

Renndirektør Sandro Pertile, som selv var smittet, mener Det internasjonale Skiforbundet (FIS) gjør det de kan for å minimere sjansen for å bli smittet.

– Helt ærlig så er det en del av risikoen i dagens situasjon. Vi er veldig raske på å ta ut de som tester positivt, og det er viktig for oss. Alle utøverne og trenerne vil konkurrere, og dette er jobben deres. Totalt sett tror jeg vi tilbyr gode forhold til utøverne våre, sier Pertile.

– Jeg tror ikke vi kommer til å kansellere noen konkurranser for å være ærlig, fastslår renndirektøren.

Remen Evensen mener også det skal mye til før noen hopprenn blir avlyst.

– Hvis det begynner å spre seg videre i flere ledd, så kan det nok bli stoppet internt, tror han.

Stöckl synes det fortsatt er forsvarlig at hoppkonkurransene gjennomføres.

– Det er det absolutt. Hvis man ser på smittetall med dem som reiser rundt i verdenscupen så er det mye lavere en det folkets gjennomsnitt er. Sånn sett er det sikrere å være på tur med skihopping enn å bevege seg vanlig. Alle smittetilfellene som har kommet, kommer når folk har vært hjemme. Man har alltid klart å holde det innenfor ett lag, og ikke på tvers, så det viser at tiltakene som blir gjort holder, mener Stöckl.