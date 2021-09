– Det er ikke derfor jeg driver med det jeg driver med, men det er ordentlig kult. Jeg hater jo ikke penger.

Det sier den norske superstjerna under en pressekonferanse i forkant av PGA-tourens svært prestisjetunge sesongfinale som begynte torsdag kveld.

Kun sesongens 30 beste spillere er kvalifisert, og vinneren stikker av med elleville 15 millioner dollar.

– Uansett hvor bra jeg gjør det denne uka, så kommer det ikke til å forandre livet mitt. Jeg kommer fortsatt til å våkne opp dagen etterpå og prøve å bli bedre i golf og ha det gøy, påpeker Hovland.

Har kjøpt blender og grill

Ukens turnering gjennomføres som en jaktstart. Spillerne har sanket poeng gjennom sesongen, og det er altså kun de 30 øverste på sammenlagtlisten som gjør opp om seieren i Tour Championship på East Lake i Atlanta.

PUBLIKUMSFAVORITT: Hovlands skyhøye nivå på både spill og humør har gjort ham til en publikumsfavoritt. Her er han i aksjon under OL i slutten av juli. Foto: Heiko Junge / NTB

Hovland lå som nummer 13 før åpningsrunden, noe som innebar at han startet sju slag bak ledende Patrick Cantlay. 23-åringen kvalifiserte seg i fjor også, men da startet han ti slag bak lederen.

I år var han mer på skuddhold, og det utnyttet han seg definitivt av. Nordmannen gikk torsdagsrunden fire slag under par, passerte flere spillere og knappet innpå forspranget til teten. Før kveldens runde ligger han på en delt femteplass, og det er altså den gjeve sammenlagttittelen som ligger i potten.

Det finfine utgangspunktet før sesongfinalen skaffet han seg ved hjelp av et skyhøyt toppnivå, stabilt bra spill, klatring på verdensrankingen, og dermed rikelig med premiepenger.

Den offentlige oversikten viser at han hittil i karrieren har spilt inn nær 67 millioner kroner på PGA-touren. I tillegg kommer noen pene utbetalinger etter først en tredjeplass og så en seier på europatouren, samt personlige avtaler og sponsorsamarbeid.

HISTORISK: Hovland skriver stadig norsk golfhistorie. Her er han med troféet som gjorde ham til den første norske seiersherren på Europa-touren. Foto: Sven Hoppe / AP

– Det er greit å ha den friheten til å gjøre hva man vil, og gjøre ting lettere for seg selv, sier nordmannen om de store summene, men han understreker at han på ingen måte har tatt helt av selv om kontoen har fylt seg opp.

– Jeg bor i Oklahoma, da. Jeg bor i én av de billigste statene, og jeg har ikke akkurat brukt noe særlig mye penger, utdyper Hovland, tilsynelatende litt oppgitt over pengespørsmål.

Da han gjestet podkasten Fore! i sommer avslørte han at en blender og en grill er det kuleste han har kjøpt seg, og at han i stor grad lever som før.

Marius Thorp, golfekspert i Eurosport har forståelse for at det kan være litt irriterende for golferne å få spørsmål om penger, men han tror likevel at de fleste spillerne skjønner at det spørres om. Særlig nå som det er snakk om såpass svimlende summer.

– Det er jo ikke en faktor for at Viktor holder på med golf, men jeg tror nok at man blir litt motivert av det, enten bevisst eller ubevisst, forklarer Thorp overfor NRK.

Slik fordeles premiepengene denne helgen Ekspandér faktaboks 1. $15,000,000 2. $5,000,000 3. $4,000,000 4. $3,000,000 5. $2,500,000 6. $1,900,000 7. $1,300,000 8. $1,100,000 9. $950,000 10. $830,000 11. $750,000 12. $705,000 13. $660,000 14. $620,000 15. $595,000 16. $570,000 17. $550,000 18. $535,000 19. $520,000 20. $505,000 21. $490,000 22. $478,000 23. $466,000 24. $456,000 25. $445,000 26. $435,000 27. $425,000 28. $415,000 29. $405,000 30. $395,000 Kilde: Golf Channel

– Det var galskap

Den pågående sesongavslutningen er den siste av tre sluttspillturneringer. Feltet har blitt barbert helg for helg, og kun den ypperste verdenseliten gjenstår.

Likevel gikk Hovland respektløst til verks torsdag kveld, og særlig på hull fem fikk han tilskuerne til å måpe. 23-åringen vartet opp med en sylfrekk eagle fra skogkanten etter å ha slått utslaget langt ut til venstre.

GALSKAP: Se kunstslaget til Hovland her. Du trenger javascript for å se video. GALSKAP: Se kunstslaget til Hovland her.

– Jeg måtte slå den under noen grener, men samtidig også over noen trær, og jeg trodde umiddelbart at jeg hadde slått den for langt. Jeg ble temmelig sjokkert da jeg så den landet på greenen og forsvant ned i hullet. Det var galskap, sier en smilende Hovland om drømmeslaget.

En strålende torsdagsrunde gjør at Oslo-mannen nå bare er slaget bak duoen på tredjeplass. Han har seks slag opp til nevnte Cantlay i tet. Turneringen avsluttes søndag.

PS: Hovland fortsetter sin jakt på sammenlagttroféet klokken 19.45 fredag kveld. Runden kan følges slag for slag her.