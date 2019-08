Har Solskjær fått spillerne han trenger?

UT MED ED WOODWARD.

Fansen var ikke fornøyde med Manchester Uniteds visepresident torsdag kveld.

Da overgangsvinduet var i ferd med å stenge, var #WoodwardOut et av de mest omtalte temaene på Twitter i Storbritannia. Følgere av United var rasende på at klubben ikke hadde kjøpt flere spillere.

Woodward er i praksis daglig leder på Old Trafford og har hovedansvaret for at Solskjær får spillerne han ønsker. Woodward hadde allerede svidd av 1,6 milliarder kroner på tre lovende spillere.

Men revolusjonen som fansen ønsker – og som Solskjær trenger – har ikke funnet sted.

Form som et bunnlag

De fleste hadde forventet noe annet. Mot slutten av forrige sesong lovet Solskjær at flere av spillerne kom til å forsvinne. Det var snakk om å endre kulturen i klubben.

SJEFEN: Ed Woodward har hovedansvaret for at Solskjær får spillerne han ønsker. Foto: OLI SCARFF / AFP

Mange trodde at opptil fem eller seks nye fjes ville dukket opp i løpet av sommeren.

Lagets resultater var grusomme. Etter tre eventyrlige måneder under Solskjær hadde United tatt åtte poeng på sine siste ni ligakamper, som er nedrykksform.

Siden den tid har Woodward hentet Harry Maguire, 26-åringen som har vært Englands beste stopper de siste to årene; Aaron Wan-Bissaka, den spennende høyrebacken; og den hurtige vingen Daniel James.

De tre virker solide nok. Problemet er at ingen flere har blitt hentet.

Vil savne Herrera

Forrige torsdag solgte United stjernespissen Romelu Lukaku til Inter for 770 millioner kroner. Lukaku ønsket å dra og skal ha blitt bøtelagt for å ikke ha kommet på trening, så salget var forståelig.

Men United fikk aldri kjøpt en ny spiss.

Heller ikke midtbanemotoren Ander Herrera, som forlot Old Trafford gratis i sommer, har blitt erstattet.

Så mens forsvaret nå ser bra ut, er dekningen tynn andre steder. Sentralt på midtbanen virker 31-årige Nemanja Matic tyngre for hvert år. Fred er ustabil, Paul Pogba ønsker seg bort. Det legger mye ansvar på Scott McTominay.

På topp er Solskjær avhengig av at Marcus Rashford og Anthony Martial scorer mer enn noen gang. Ingen av dem har klart mer enn 11 ligamål på én sesong.

MÅ LØPE: Solskjær er avhengig av at blant andre Marcus Rashford produserer. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Alternativet er 17-årige Mason Greenwood, som har spilt 116 minutter i Premier League.

Når man legger til at Solskjærs kantspillere er James, Jesse Lingard, Juan Mata og Alexis Sánchez, hvorav de to sistnevnte har sett sine beste dager, kan man skjønne at flere fans er frustrerte.

Kritikken har heller ikke blitt mindre av at rivalene har forsterket.

Kupp i London

En bedømmelse av Uniteds sommer må tross alt gjøres i konteksten av hva resten har gjort.

Uniteds mål er topp fire, som betyr spill i den lukrative mesterligaen. Siden Manchester City og Liverpool er i en egen klasse, må United sannsynligvis komme foran to av Arsenal, Chelsea og Tottenham.

LOVENDE: Tottenham gjorde det skarpt på overgangsmarkedet. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Blant de tre har Chelsea hatt den tøffeste sommeren, grunnet salget av Eden Hazard og en straff fra FIFA (for brudd på regelverket for å hente unge spillere) som gjør at de ikke kan kjøpe noen før neste sommer.

Men Spurs har slått kloa i to av de mest lovende midtbanespillerne i Europa: Tanguy Ndombélé, som scoret i debuten i går, og Giovani Lo Celso.

Og Arsenal har sikret seg den målfarlige kantspilleren Nicolas Pépé. De har i tillegg lånt den slepne playmakeren Dani Ceballos fra Real Madrid, fått stopperen David Luiz fra Chelsea for vekslepenger, og hentet den lovende venstrebacken Kieran Tierney fra Celtic.

Alt i alt er Arsenal og Spurs sommerens store vinnere.

Har fått feil signaler

Til Woodwards forsvar prøvde United å hente flere. De jaget blant andre Paulo Dybala, det argentinske stjerneskuddet til Juventus, men Dybala ønsket for mye penger.

Dermed endte United opp med å bruke «bare» 830 millioner kroner netto på spillere.

Enkelte har påpekt at United hentet flere navn i de første overgangsvinduene til Solskjærs forgjengere, Louis van Gaal og Mourinho. Woodward har imidlertid brent seg før på å hente store profiler som både koster og krever mye.

– Vi har ikke fått de riktige signalene av spillerne vi har ønsket å signere, for pengene er der hvis riktig spiller dukker opp, sa Solskjær i en pressekonferanse fredag.

Selv mener Solskjær at folk bør prate mer om spillerne United har kjøpt.

– Vi føler ikke den negativiteten dere snakker om, sa han.

Bør kunne løpe mer

Og kun positivitet gjelder for Solskjær, nå som fristen for kjøp uansett er ute. Mourinho valgte å surmule da han ikke fikk spillerne han ønsket i fjor – og ble sparket før jul.

COACHING: Solskjær har kjørt spillerne sine hardt i forberedelsene til den nye sesongen. Foto: GEOFF CADDICK / AFP

Solskjær må få mest mulig ut av troppen han har. Han vil fortsette å innføre en spillestil med mye ballbesittelse, aggressivt press og høyt tempo.

Slikt krever god kondisjon. Solskjær sa at spillerne ikke var godt nok trent forrige sesong. I januar tok han dem på en intensiv treningsleir i Dubai, som førte til to måneder med storform, men det er mulig kollapsen etterpå kan ha hatt noe å gjøre med slitne bein.

Uansett har Solskjær nå hatt en hel sesongoppkjøring med laget, med kamper i Perth, Singapore, Shanghai, Cardiff og Oslo. Omtrent alle journalister som følger United, har rapportert om langt bedre stemning enn under Mourinho i fjor.

– Vi har trent mye hardere enn før, sier venstrebacken Luke Shaw.

Kan bli kostbar

Det legger et godt grunnlag for sesongstarten. Omtrent det eneste som virker usikkert rundt stallen, er om Pogba blir. Agenten hans, Mino Raiola, ønsker å få ham bort.

United kan fortsatt selge spillere så lenge de går til klubber i utlandet.

Tiden vil vise om United vil betale prisen for å ikke kjøpe mer. Solskjær mener at gjenoppbyggingen av stallen aldri kom til å skje i løpet av én sommer uansett, som er sant.

Samtidig er det ikke ideelt at to spillere drar og kun tre kommer inn, når stallen trenger så store endringer. Skulle United igjen gå glipp av spill i mesterligaen, som er verdt opp mot én milliard kroner i året i form av TV-penger, kan sommeren bli kostbar.

Laget er under enormt press til å klare topp fire. Stallen er tynn, men brukbar. Rivalene har forsterket, men kan feile. Fansen er utålmodige, men lojale.

Nå må Solskjær vise hva han kan.