Har satt dato for Moldes CAS-høring

Juventus inngikk forlik – må betale millionbot

Juventus har blitt enig med det italienske fotballforbundet å betale en bot på 8,5 millioner kroner i en sak om tvilsom regnskapsføring og spillerlønninger.

Juventus må betale boten på 718.000 euro og samtidig frasi seg muligheten til å anke i andre pågående saker, skriver Reuters.

Boten gjør at klubben slipper å bli trukket flere poeng i Serie A. Nylig ble Juventus trukket ti poeng av Det italienske fotballforbundet (FIGC) i en annen sak som omhandlet manipulering av overgangssummer.

Poengtrekket gjorde at mesterligatoget gikk for Juventus. Det er fortsatt håp for europaligaen og conferenceligaen. Italienske medier skriver likevel at også det kan ryke i en annen sak Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for tiden etterforsker. (NTB)