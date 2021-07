Har lest om massiv OL-misnøye – lurer på hvor motstanderne er

– Det er en nasjon hvor ganske liten prosentandel som er vaksinert, så å få inn 10.000 utøvere og støtteapparat er så klart skremmende. Men de vi har møtt er enten veldig gode til å «fake» det, ellers er de genuint engasjert og det virker som de vil ha det. De har vært veldig imøtekommende og det har vært full jubel når vi går forbi, forteller Amalie Iuel.

Hun og hekkeløperkollega, Karsten Warholm, befinner seg for tiden i Fukuoka, lenger sør i Japan, hvor de nærmest bokstavelig talt varmer opp til lekene. Heller ikke Norges sterkeste gullkort er redd for ikke å føle seg velkommen i Tokyo.

– Jeg har ikke møtt noen av dem som har ytret sin motstand. Hittil har det ikke vært noe problem, vil jeg påstå. Det har vært et kjempeopplegg. De er veldig høflige og serviceinnstilte.

SLITSOMT, MEN FORSTÅELIG: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes følger gladelig de strenge OL-reglene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Samtidig som lekene så smått begynte onsdag, holdt de en digital pressekonferanse sammen med trener Leif Olav Alnes. De har fått med seg den massive motstanden som er mot gjennomføringen av OL.

For ifølge NTB viser ulike undersøkelse at mellom 50 og 80 prosent av Japans befolkning fortsatt mener OL bør avlyses.

– Har stor forståelse

Tirsdag sa til og med Toshiro Muto, som er leder i organisasjonskomiteen for OL, at lekene fortsatt kan bli avlyst om smittetrykket øker.

– Jeg tar det på alvor, og at de er skeptiske, har jeg stor forståelse for, sier Leif Olav Alnes.

Men også Alnes har følt seg ønsket velkommen helt siden ankomst for noen dager siden.

– Jeg lurte på hvor de 80 prosent som var imot var, for alle smilte og vinket og virket kjempefornøyde, sier Warholms trener, som påpeker at alle som kommer til Japan er underlagt strenge restriksjoner.

– Tiltakene virker utrolig gjennomtenkte. Slitsomt for oss, men forståelig, sier Alnes.

Svømmeren , som sammen med Anne Vilde Tuxen er norsk flaggbærer på åpningsseremonien fredag kveld, har dypere innsikt i problemstillingen. Han har japansk mor og følger nøye med.

NORSKJAPANSK: Tomoe Zenimoto Hvas. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB scanpix

– Forstår ikke

– Jeg skjønner at det er en veldig vanskelig situasjon. Jeg skjønner begge parter, de som vil fortsette med OL og de som vil avlyse OL. Men som idrettsutøvere er det vårt ansvar å holde oss til alle reglene, smittevernet og prøve å være så flinke som mulig. Det er det eneste vi kan gjøre, sier han til NRK.

Aftonbladet-journalist Makoto Asahara har i likhet med Hvas japansk mor. Han er i Japan for å dekke OL, og har satt seg godt inn i situasjonen.

– De fleste japanere man snakker med ute, forstår ikke hvorfor det gjennomføres når byen fortsatt har unntakstilstand. Samtidig er det mye penger som er investert og det står ikke så bra økonomisk til med landet for øyeblikket, sier han.

Stille protest

Selv om Warholm og hans reisefølge ikke har merket motstanden på kroppen, påpeker journalisten at misnøyen er både passiv og aktiv. Spesielt mot IOC-president Thomas Bach.

– Han har fått mye kritikk og det har vært demonstrasjoner utenfor hotellet hans. Det er ikke vanlig at man demonstrerer her. Utenom det så er det vel passivt, og sånn er det ofte her. Man liker det ikke, men man aksepterer det likevel, sier Asahara.

Også innenfor den lukkede OL-bobla dukker det stadig opp nye smittetilfeller. Onsdag ble tre nye utøvere trekke seg etter positiv test.

– Jeg tenker det er litt skummelt, for det er jo en pandemi. Men vi prøver å gjøre det vi kan, å vaske hender og bruke antibakk og ta på hanskene og holde avstand og ikke være rundt andre land. Det er fortsatt positive koronatester over alt i verden, og jeg ville aldri trodd at vi kom til å være hundre prosent koronafrie her, sier flaggbærer Anne Vilde Tuxen.