Har ikkje peiling på nivået etter stjerne-exit. No varslar Johaug ærleg dom

Situasjonen er snudd på hovudet i løpet av få år for kvinnelandslaget. Deira største profilar har forsvunne og resultatsvikt har prega laget. Det blir merka.

– Då Therese sprang fremst på elghufs, visste ein at ho mest sannsynleg var verdas beste. No veit vi ikkje om den beste er nummer tre eller ti i verdscupen, om det hadde vore den same dagen, seier Ragnhild Haga til NRK under samlinga til landslaget i Oslo denne veka.

Løparar som Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla og Therese Johaug har alle lagt opp i løpet av få år. Haga påpeikar at dei no må leve meir med uvissa på nivået deira på trening.

– Men eg meiner framleis vi er eit sterkt lag, seier Haga.

Resultatsvikten blant kvinnene bak Johaug førte til at det sist vår vart sett i gang eit arbeid for å avdekkje kvifor norsk kvinnelangrenn slit. Til helga blir rapporten frå dette arbeidet lagt fram.

PÅ SAMLING: Ragnhild Haga og Anne Kjersti Kalvå leiar resten av landslaget frå front på trening i Holmenkollen. Foto: Javad Parsa / NTB

Leiaren av langrennskomiteen Torbjørn Skogstad seier at innhaldet først vil bli offentleggjort i samband med framlegginga til helga.

Blant dei som har gitt innspela sine i dette arbeidet er Therese Johaug, som vart einsleg einar på laget, før ho la opp.

– Veldig samansett

På ei samling med europeiske skileiarar i Oslo i haust var den tidlegare einaren innom prestasjonskulturen på landslaget. Ho var ein del av eit lag der prestasjonane gjekk i negativ retning rundt ho i dei siste åra av karrieren hennar.

På denne samlinga tok ho opp at enkelte har sett på kva einarane har gjort, men ikkje følgt deira døme.

– Eg trur vi må inn å sjå kva vi gjorde for å byggje eit såpass sterkt lag som vi klarte, seier Johaug, som var del av eit historisk sterkt norsk lag tidlegare i karrieren.

Therese Johaug har lagt opp, men har tankar om kvifor det har vorte ein kvinnesvikt rundt ho på landslaget. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Overfor NRK gav skistjerna uttrykk for at ho har sett årsaker til svikten og at ting kan bli betre.

– Det er veldig samansett. det kan eg seie. For å skape ein god prestasjonskultur må alle bidra, alt frå utøvarar, til trenarar, til leiarar, til alt. Så må vi no gå inn og sjå på kva som har vorte gjorde og kva som må gjerast i framtida for å byggje det opp. Eg sit inne med masse kunnskap som eg har lyst til å dele, seier Johaug.

– Du nemner at det er enkelte som har sett på einarane, men kanskje ikkje følgt døma. Kva er det som ikkje har vorte plukka opp medan du var aktiv?

– Nei, altså det er ulike ting. Men no har eg sagt mykje, så eg må passe på kva eg seier, seier Johaug.

Men ho vart ordknapp då NRK spurde om prestasjonskulturen på landslaget har vore for dårleg.

Johaug fortel at det er mykje ho kunne sagt om dette.

– Eg lovar å vere ærleg på det i boka, seier Johaug.

Støtter Johaugs synspunkt

Landslagsløpar Anne Kjersti Kalvå veit ikkje kva som kjem i kvinnerapporten, men er nysgjerrig. Ho slo seg inn på landslaget i vaksen alder og rettar peikefingeren mot jobben som blir gjord for å hjelpe dei nest beste.

– Eg kjenner eg har gjort mykje på eiga hand og at all kompetansen og hjelpa som ligg i skimiljøet i Noreg ikkje har vorte brukt godt nok til å få opp oss nest beste. Ein må vere nysgjerrig sjølv, men det å få tett og god hjelp er viktigare enn ein trur, seier Kalvå til NRK.

Ny landslagstrenar Sjur Ole Svarstad veit heller ikkje kva som kjem i rapporten, som blir lagd fram til helga.

Han er klar på at dei ikkje har gjort store endringar i treningsarbeidet før sesongen, samanlikna med då han var trenar under stordomstida i 2016. Han påpeikar at det var ein unik treningskultur i laga for ein del år tilbake.

LANDSLAGSTRENAR: Sjur Ole Svarstad. Foto: Heiko Junge / NTB

No ønskjer han å attskape kulturen, sjølv om det ikkje medfører drastiske endringar i metodane.

– Eg hugsar sjølv at eg var inne som rekruttrenar i 2011 og fekk vere med på nokre samlingar – og den treningskulturen var rå. Therese kjem nok med svaret der. Det er ganske hardt arbeid, seier Svarstad.