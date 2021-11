– Det er en «remis-psykose». Det står veldig mye på spill, men det er også en del tilfeldigheter som har gjort at det er så mange remiser. Det har vært mange spennende partier blant de 16, sier sjakkekspert Atle Grønn til NRK.

Magnus Carlsen har åpnet sjakk-VM i Dubai med to strake remiser mot Jan Nepomnjasjtsjij. Det er ikke et overraskende resultat hvis vi ser på historikken: Samtlige av Carlsens 16 siste VM-partier har nemlig gitt poengdeling.

Forrige gang verdenseneren vant et VM-parti i langsjakk var da han utlignet matchen mot Sergej Karjakin i det tiende partiet i 2016.

Hvorfor blir det ikke flere seiere?

– Ekstremt høyt nivå

– Når det står så mye på spill, så binder spillerne seg litt i avgjørende øyeblikk. Med en gang det kommer en seier kan det løse opp alt, sier Grønn.

Ekspertkollega Torstein Bae peker på at spillerne holder et svimlende nivå, der det gjøres svært få feil.

– Men det sier kanskje aller mest noe om nivået i den forrige VM-matchen, som var ekstremt høyt. Caruana var veldig god, og det var vanskelig for Magnus å bryte gjennom, sier han.

EKSPERT: Atle Grønn bruker ordet «remis-psykose» om VM-trenden. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I London-VM spilte Carlsen og Fabiano Caruana uavgjort i 12 strake partier. Nordmannen avgjorde først i tiebreak med hurtigsjakk.

– De har forberedt seg i måneder for akkurat disse oppgjørene. Det er vanskelig å lure motstanderen. Men jeg har absolutt tro på at vi her får se avgjorte partier, sier Bae.

Stor dramatikk til tross for remiser

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) har også sett seg lei på antall poengdelinger og har derfor økt antall partier fra 12 til 14 i år.

FIDE har også tatt grep for å hindre at spillerne skal avtale tidlige remiser. Nå er det ikke tillatt å tilby remis før det har gått over 40 trekk. Tidligere var denne grensen på 30 trekk.

Selv om de to første VM-partiene har endt med poengdeling, har det ikke stått på dramatikk i Dubai. Den norske sjakkprofilen Johan-Sebastian Christiansen forteller at han er overrasket over hvor spennende partiene har vært til nå.

– Dette er ikke typisk for en VM-match. Jeg hadde ikke forventet at det skulle bli så spennende med en gang. Jeg hadde kanskje trodd de skulle kjenne litt på hverandre og se an hvordan de ønsker å spille, men det har gått hardt for seg i de to første partiene, sier Christiansen.

Søndag er det klart for det tredje VM-partiet i Dubai. Da spiller Magnus Carlsen med svarte brikker. Du følger partiet direkte på NRK fra klokken 13.15.