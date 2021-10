Haaland blir ikke med på landskamp

Erling Braut Haaland bekrefter selv mandag at han ikke spiller VM-kvalkampene i fotball mot Tyrkia og Montenegro.

Borussia Dortmund-spissen er ikke kvitt en lårskade. Den gjorde at han har stått over kamper for den tyske klubben den siste tiden. Landslagsforfallet har ligget i luften helt siden uttaket for en snau uke siden.

«Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Norge», skriver måltyven på Twitter.