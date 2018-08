Har Chelsea funnet sin Guardiola?

Roman Abramovitsj ble forelsket i fotball i april 2003. Den russiske oligarken var på Old Trafford da Manchester United slo Real Madrid 4–3 i mesterligaen, og dro hjem trollbundet av festfotballen han hadde sett.

Et par måneder senere kjøpte han Chelsea. Men festfotballen har ikke vært like lett å finne.

Få av trenerne Abramovitsj har ansatt, har maktet å vinne titler med underholdende fotball. De som har levert god fotball, har ikke vunnet troféer; de som har vunnet troféer, har ikke levert god fotball. Omtrent det eneste unntaket har vært Carlo Ancelotti.

Men treneren Abramovitsj virkelig har drømt om, er den som kombinerer stil med suksess som ingen annen: Pep Guardiola. Han lå langflat etter katalaneren lenge, noe engelsk presse har rapportert.

Men i 2013 dro Guardiola heller til Bayern München, og i 2016 valgte han Manchester City. Nå har Abramovitsj nøyd seg med det nest beste.

Han har hentet mannen som ligner Guardiola mest.

Pep lærer av Sarri

Og den mannen er Maurizio Sarri, den italienske 59-åringen som nylig trente Napoli i tre år. Napoli vant aldri Serie A, men spilte noe av den beste fotballen i Europa. De hadde ballen mye, presset høyt og skapte sjanser på løpende bånd.

Alle disse trekkene kjennetegner Guardiolas lag.

Så da City møtte Napoli i gruppespillet i mesterligaen i fjor, ble det fyrverkeri. De to lagene presset hverandre knallhardt uten selv å ønske å slå ballen langt. Forrykende kombinasjoner og angrep på skinner gjorde at man ble sliten bare av å se på.

Så bra spilte Napoli at Guardiola har blitt en venn av Sarri. De to spiste middag sammen i en kystby ved Adriaterhavet i sommer, og Guardiola sier nå at han selv kommer til å lære av Sarris arbeid i England. Selv kaller Sarri sin rival «et geni».

– Han er den beste treneren i verden, sier Sarri.

Dessverre for Abramovitsj har ennå ikke Sarri vunnet en tittel som trener. Men så har Sarris karriere vært noe uvanlig.

DEN GANG DA: Napoli og Manchester City møtte hverandre i mesterligaen. Foto: Ciro De Luca / Reuters

Mr 33

Sarri var aldri profesjonell spiller. Faktisk jobbet han i en bank i Toscana til han var 40 år. I 1990 begynte han å trene lag på fulltid, og startet i italiensk åttendedivisjon.

Da han nådde Serie A med Empoli, hadde han vært trener i 25 år.

Sarri er besatt av detaljer på treningsfeltet. Spillere har kalt ham «Mr 33», etter hans antall dødballrutiner. I Serie C-klubben Sorrento ga Sarri disse rutinene kodenavn som Peppe, Catello og Giancarlo – tatt etter medlemmer av støtteapparatet.

Men selv om Sarri er seriøs, minner han spillerne på at fotball er noe de bør nyte.

– Målet mitt så lenge jeg er i Chelsea, er å ha det moro, sier han.

SERIE A: Empoli var Sarris første Serie-A klubb. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Kjedelig med spillerkjøp

Slik sett er Sarri den rake motsetning til José Mourinho og Antonio Conte, to typer som brydde seg lite om moro så lenge de vant. En annen viktig bit for Chelsea er at Sarri ikke maser om å få nye spillere, slik Conte gjorde.

Faktisk sier Sarri at overgangsmarkedet er «kjedelig» og fortrekker å forbedre spillerne han har.

Dette er musikk i ørene for en klubb som har kuttet kraftig ned på forbruket de siste årene.

Stilmessig virker dermed Sarri som en god match for Chelsea. Men om Abramovitsj ønsker festfotball umiddelbart, kan han fort bli skuffet.

Treg start

For slikt tar tid å lære. Guardiola trengte ett år før City klaffet, og Sarri kan måtte vente like lenge. Han kjører spillerne gjennom konstante repetisjoner, hvor ballen spilles med skyhøyt tempo på få touch. Sarri vet at dette krever uker og måneder på treningsfeltet.

Da han først ble kontaktet av Napoli-president Aurelio De Laurentiis, sa han faktisk at laget kom til å tape de første syv kampene.

Det gikk ikke så galt, Napoli tok to poeng på de første tre. Tre år senere sto de med 91 poeng i Serie A, det høyeste i ligaens historie for et lag som ikke tok tittelen.

Også i Empoli startet Sarri dårlig, med syv poeng og bunnplassering etter de først 10 kampene i Serie B. Men innen sesongslutt hadde laget nådd playoffen. Året etter rykket de opp.

Fordelen da var imidlertid at Sarri hadde en normal sesongoppkjøring. Dette har ikke vært tilfellet i år.

TREG: Starten til Maurizio Sarris klubber pleier å være svak. Foto: Antonio Calanni / AP

Hvor er keeperen?

Chelsea brukte nemlig så lang tid på å kjøpe Sarri ut av kontrakten med Napoli at de ikke fikk presentert ham før 14. juli. Da Sarri endelig begynte å jobbe, var flere av spillerne på ferie etter VM.

Profiler som N’Golo Kanté, Olivier Giroud, Eden Hazard, Michy Batshuayi og Gary Cahill hadde sin første trening under Sarri nå på mandag.

Dette har gitt Sarri mindre enn en uke til å jobbe med sitt beste lag før sesongen.

Som om det ikke er nok, har stjernekeeperen Thibaut Courtois forsvunnet uten årsak, i et forsøk på å fremtvinge en overgang til Real Madrid. Om han drar, må Chelsea finne en erstatter innen torsdag klokken 18:00, når fristen for kjøp i Premier League går ut.

På toppen av det hele skal Sarri jobbe i et nytt land og i en ny kultur, med begrenset engelsk.

PÅ VEI UT: Keeper Thibaut Courtois kan være på vei vekk. Foto: Lee Smith / Reuters

Trenger tid

Den gode nyheten er at Chelsea har kjøpt Jorginho, en strålende pasningsspiller som var Sarris regissør dypt på midtbanen til Napoli. Chelsea jobber med å få inn flere navn før torsdag.

To av navnene som nevnes er keeperen Kepa Arrizabalaga, som vil koste 750 millioner kroner fra Athletic Club, og playmakeren Mateo Kovačić, som kan komme på lån fra Real Madrid. Mens begge er strålende spillere, vil de måtte lære Sarris konsepter i løpet av sesongen.

Forrige søndag fikk Sarri se hvor mye arbeid som gjenstår, da Chelsea tapte 2–0 mot City i Community Shield. En plassering blant de fire beste vil være en suksess denne sesongen, men på lang sikt kan han gi Chelsea både festfotball og titler.

Så spørs det om Abramovitsj er tålmodig nok.