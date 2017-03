– Bortsett fra målene skapte nesten ikke Nord-Irland noen målsjanser, sier Lars Lagerbäck (68)

Norges nye landslagssjef møtte pressen på flyplassen i Belfast mandag formiddag. Dagen etter 2-0-tapet mot Nord-Irland ville ikke 68-åringen svartmale situasjonen selv om han er enig i at det beste laget vant søndagens kamp.

– Vi skal ikke bare se negativt på dette selv om ikke gjøre en bra kamp, sier han og utdyper:

– I andre omgang var vi betydelig mer på deres banehalvdel. Det vi trenger nå er flere treninger og kamper. Nå må vi starte en kombinasjon mellom å vinne kamper, samtidig som vi må ha et litt mer langsiktig perspektiv.

Nest sist

Norge ligger nå nest sist i VM-kvalifiseringesgrupp C og håpet om sluttspillet i Russland er så å si ute.

Norge skapte lite mot Nord-Irland søndag, men Lagerbäck er opptatt av at det også gjelder motstanderen - selv om de vant.

– Jeg tror jeg aldri har opplevd en kamp med så få målsjanser fra begge lag som i denne her, sier han og bruker det som et bevis på at det norske forsvaret også gjorde noe riktig i Belfast.

Trenger tid

Lagerbäck mener de norske spillerne var for lojale og slo mer langt enn det som var smart mot de hodesterke nordirske midtstopperne.

Landslagskaptein Stefan Johansen tror Norge kommer til å vinne igjen når spillerne får mer tid sammen med Lagerbäck.

– Nå har vi fått en ny trener og må få på plass spillet som han ønsker. Når vi klarer å jobbe på den måten så tror jeg det blir bra til slutt, sier Johansen.

Aldri vunnet første kamp

Før svensken forlot pressen mandag fikk han spørsmål om han angrer på at han tok jobben som norsk landslagssjef.

– Nei. Jeg har aldri vunnet den første kampen med et landslag så vi får håpe at tradisjonen fortsetter, sier han og tenker på at det for eksempel til slutt gikk meget bra med Island.