Håper Starts investorsatsing kan friste Bradley

Torsdag skal Start-medlemmene avgjøre om rike investorer får gå inn på eiersiden i klubben gjennom selskapet Start en drøm AS. De fem, som har tjent gode penger i gamblingbransjen, stiller 40 millioner til disposisjon fordelt på avtaleperioden på ti år.

Dersom planene godkjennes, er målet å få på plass en sportslig leder raskt. Inge André Olsen fra Søgne utenfor Kristiansand er Starts førstevalg til den stillingen, slik også TV 2 og Fædrelandsvennen tidligere har skrevet.

Ifølge Stabæk-ledelsen har det vært interesse for Olsen i sør de siste to årene. Og den tidligere Start-spilleren vil ikke utelukke en retur.



– Det er veldig vanskelig å svare på, svarer Olsen på Fædrelandsvennens direkte spørsmål om han blir ny sportslig leder i Start.

Bradley: – En ære

Olsen har jobbet som sportslig leder i Stabæk siden i 2011, og skal være fristet av gamleklubbens investorplaner som blant annet innebærer en vesentlig sportslig satsing og styrking av apparatet rundt laget.

Og det er her det skal ha blitt et tema om det fremover kan være mulig å hente Bob Bradley tilbake til norsk fotball, etter det NRK erfarer.

Amerikaneren har evig heltestatus på Nadderud, har siden jobbet i Le Havre og Premier League-klubben Swansea, og var i fjor aktuell som Per-Mathias Høgmos etterfølger på det norske landslaget.



– Det er klart jeg skal jobbe som trener igjen. For øyeblikket er jeg i diverse samtaler vedrørende min neste utfordring. Jeg hadde en herlig tid i Norge, og det er alltid en ære at mitt navn nevnes der. Det er alt jeg har å si nå, sier Bradley til NRK konfrontert med Start-linken.

Årsmøte i kveld

Steinar Pedersen har forøvrig kontrakt som Start-trener ut 2018-sesongen etter at han tok over gamleklubben etter 2015-kvalifiseringen.

Bradley har ambisjoner som strekker seg langt utenfor en klubb på nivå to i Norge, men grunnen til at Start i det hele tatt tror dette prosjektet kan være mulig, er amerikanerens gode forhold til Olsen samt potensialet og satsingen det nå legges til rette for på Sør Arena.



– Penger betyr ikke noe for ham. Det handler om det sportslige og hvordan han kan forme et lag og utvikle et prosjekt hvor det er mulig å jobbe med mennesker og skape utvikling, sa Olsen til NRK da Bradley var aktuell for landslagsjobben.



En klar forutsetning, og første steg på veien, er at det ekstraordinære årsmøtet i kveld følger Start-styrets ønske og lar investorgruppen danne et aksjeselskap som tar over toppfotballsatsingen. Even Øgrey Brandsdal er tiltenkt rollen som administrerende direktør i Start en drøm AS.