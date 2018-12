– Eg var iskald og kjente ikkje fingrane mine, seier Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

Skiskyttaren frå Geilo fraus så mykje på fingrane under sprinten torsdag at han hadde store problem med å få fyrt av skota sine på den siste ståande skytinga i Hochfilzen.

Både Johannes Thingnes Bø og Sindre Pettersen sleit med det same.

– Eg var veldig kald på fingrane i dag, på begge seriane. Det var vanskeleg å kjenne avtrekkaren. Eg måtte berre fokusere på rund blink, og så var det kjedeleg å ikkje få mitt første fulle hus, sa Thingnes Bø til NRK etter rennet på torsdag.

Under stafetten på søndag måtte dei difor ta fram hanskane frå sin gamle klesleverandør, Swix.

– Det er jo trist at vi ikkje kan gå med det utstyret vi er sponsa med. Men når utstyret ikkje held mål i kulda, så er vi berre nøydd til å gå tilbake det gamle, fortel Sjåstad Christiansen.

ALVORLEG: NRK sin skiskyttarekspert, Ola Lunde, meiner det er alvorleg om skiskyttarane frys så mykje på fingrane at dei slit med å kjenne avtrekkaren. Foto: NRK

NRK sin skiskyttarekspert Ola Lunde seier situasjonen er uhaldbar.

– Ja, det er ganske alvorleg. Viss du ikkje har følelse i fingrane, så er det veldig vanskeleg å trekke av.

Måtte dele hanskar

Ei ekstra utfordring var at dei ikkje hadde nok par frå den gamle leverandøren med seg. Så under stafetten måtte Sjåstad Christiansen og Lars Helge Birkeland bytte på eit hanskepar.

At den nye leverandøren, Odlo, ikkje har klart å lage varme nok hanskar likar 26-åringen dårleg.

– Altfor dårleg. Utstyre er veldig viktig i skiskyting med våpen og mange små detaljar. At utstyret skal vere på plass er eit minimum synst eg.

Hanskebytet er ikkje avklart med den nye leverandøren, men førebels har ikkje Sjåstad Christiansen høyrt noko frå sin nye klesleverandør.

– No har ikkje eg sett så mykje på mobilen min, men det spørs om det er eit lite tapt anrop. Fornøgd er dei nok ikkje.

– Fryktar du å bli bøtelagt?

– Eg har klart meg utan fartsbot så langt i bilkarrieren, så ein hanskebot kan eg tolerere, seier han spøkefullt.

Sjølv om skiskyttarane legg skulda på leverandøren, meiner Ola Lunde at skiskyttarane også har eit eige ansvar.

– Det handlar om at dei må tenke på alt i førebuingane sine. Vi såg også at dei hadde same problema når dei kom til OL i Pyeongchang og det var 20 minusgrader.

Ikkje godt nok

Om det kan bli aktuelt å endre hanskeleverandør er uavklart.

– Hanskar er jo veldig personleg og vi likar jo ulike ting, i år er det uaktuelt, men skal ikkje sjå vekk ifrå det på sikt, seier Sjåstad Christiansen.

Landslagssjef Per Arne Botnan vedgår at dette ikkje er ein bra situasjon.

UAKTUELT: Landslagssjef Per Arne Botnan seier til NRK at det ikkje er aktuelt å skifte leverandør av hanskar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Odlo er ny leverandør i år. Vi har fått ein del hanskar, men ikkje hanskar som er god når det er kaldt enda, men det blir det jobba med. Odlo jobbar hardt med den saka og håpar å få det på plass ganske fort.

Han avviser at det er aktuelt å endre avtalen eller byte hanskar til ein annan leverandør.

NRK har vore i kontakt med marknadsavdelinga til Odlo i Sveits. Dei viste oss vidare til kommunikasjonsavdelinga som førebels ikkje har svart på våre spørsmål.