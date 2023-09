– Det var noen underlige ting som skjedde, beskrev tidligere verdensmester Vladimir Kramnik i en videoanalyse etter et parti mot Hans Niemann forrige uke.

Russeren beskrev videre at han følte seg «ukomfortabel» etter noen «uvanlige trekk» fra Niemann. Uttalelsene hans har igjen skapt storm i sjakkverden, hvor antydninger om at Niemann er en juksemaker har vært en gjenganger det siste året.

Kramniks utspill kom etter at han tapte et parti mot Niemann på chess.com. Amerikaneren utfordret han til omkamp, men da valgte Kramnik å tape med vilje.

UTSPILL: Kramnik antyder at det er noe muffens med Niemann. Foto: NTB

Russeren spilte en åpning som la opp til at Niemann kunne sett sjakk matt raskt. Da valgte 20-åringen å gi opp partiet i en slags protest mot Kramniks protest.

– Han fremstår som en sår taper. Kramnik tapte i en stilling han er kjent for å være god på, og da gjør det ekstra vondt for ham, sier sjakkekspert Sheila Barth Stanford til NRK.

Vladimir Kramnik Ekspander/minimer faktaboks Født 25. juni, 1975.

Verdensmester i sjakk mellom 2000-2006.

Ble verdens høyest rangerte spiller allerede 20 år gammel. Har til sammen ni måneder på toppen av rankinglisten.

Har tidenes åttende høyeste sjakkrating: 2817 poeng.

Niemanns overraskende forslag

Nå har Niemann endelig selv kommentert uttalelsene fra Kramnik gjennom en video på X/Twitter.

– Jeg er en stor tilhenger av deg og du er en jeg har sett opp til i lang tid, innleder han før han adresserer Kramniks nylige video.

I stedet for å slå knallhardt tilbake mot 48-åringen, kommer Niemann med et uvanlig forslag.

– Vi kan ha en treningsleir sammen hvor du kan få analysere sjakken min på et dypere nivå. Jeg vil med glede spille mot deg, studere stillinger og du kan få en mer nyansert forståelse for min interessante spillestil, som du har snakket mye om, sier unggutten.

Niemann ber Kramnik ta kontakt og at russeren selvfølgelig skal få betalt for treningstimene de eventuelt har sammen.

– Vennligst vurder det. Jeg håper det er et interessant forslag for deg.

– Han er overeksponert

Barth Standford mener at forslaget fra Niemann viser at han tar jukseanklagene på alvor.

– Han virker veldig fattet. Jeg skal ønske at jeg var så samlet da jeg var 20 år, mener hun.

Niemann streamet partiet mot Kramnik på internett. Barth Stanford spør seg hvordan stortalentet skulle klart å jukse når så mange mennesker følger med.

EKSPERT: Sheila Barth Stanford. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Hun mener at det er en seriøs invitasjon fra Niemann til Kramnik.

– Jeg kan ikke la være å tenke at han fremstår oppriktig. Han virker trygg på at han kan overbevise Kramnik om at han ikke har gjort noe galt, sier sjakkeksperten.

Barth Stanford påpeker at det er flere andre gode spillere som har blitt tatt for juks i ung alder, men som har sluppet unna den verste stormen. Slik sett har Niemann tatt støyten for noe som er et større problem i sjakken.

– Han er overeksponert.

Niemann ble i fjor høst anklaget for juks av Magnus Carlsen og utestengt fra chess.com. Amerikaneren fulgte opp med å saksøke nordmannen. Søksmålet ble avvist, men Niemann og Carlsen har nå begravet stridsøksen.

– Det er trist

Kramnik har møtt mye motstand etter utspillene mot Niemann. Den dansk-skotske stormesteren Jacob Aagaard mener at amerikaneren opptrer som den voksne av de to.

– Det er trist når min generasjon blir lært opp i modenhet av «millenials». Samtidig er det fint å se at vi gjør fremskritt som art, skriver han på X/Twitter.

Til TV 2 fortalte Jon-Ludvig Hammer at Kramnik har rykte på seg for å være en dårlig taper, og at de anklagene mot Niemann fremstår som tynne.

– Det er underforstått en jukseanklage, men man kan trygt si at argumentene hans ikke henger på greip. Da han (Niemann) spilte raskt var det mistenkelig, men også da han tenkte. Det er ingen tvil på hva han mener, sa Hammer til kanalen.