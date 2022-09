– Det er jobben vår. De som ikke er her, er ikke på jobb, sier Hans Christer Holund tydelig til NRK etter spørsmål om hvor viktig det er å stille opp på rulleskirenn som Oslo Skishow i Holmenkollen.

På kvinnesiden var det kun Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng fra langrennslandslaget som gikk 15-kilometeren. De åtte andre var borte av det langrennssjef Espen Bjervig kalte «uheldige årsaker».

OVERLEGEN: Kathrine Harsem, som ikke er en del av landslaget, knuste samtlige fra start til mål. Her på podiet med Hedda Østberg Amundsen, Tiril Udnes Weng og Kristin Austgulen Fosnæs. Foto: Hanna Johre / NTB

Holund er tydelig på at det er samtlige sitt ansvar å holde langrennsinteressen oppe.

– Det er viktig at alle bidrar. Da er en del av jobben vår å stille opp på rulleskirenn gjennom vår og høst slik at vi holder interessen oppe. Enkelt og greit er langrenn, og all annen idrett, underholdning. Om vi ikke viser oss frem, gjør vi ikke vårt for å holde oppe interessen, sier han videre.

– Så du mener at kvinnene ikke gjør jobben de burde gjøre?

– Nå vet jeg ikke helt årsaken. Noen er sjuke og noen har vært skada. Det er mange gyldige grunner for å ikke gå, men hvis man er frisk og fin, så mener jeg det er viktig å stille opp på rulleski, sier han.

– Folk glemmer fort

Holund får støtte av Pål Golberg, Even Northug og Simen Hegstad Krüger, som alle synes det er gull verdt å få konkurransetrening noen måneder før sesongen starter for fullt.

– Hvis landslaget skal bestå, trenger vi å vise oss frem på sommerstid. Folk glemmer fort og det er langt fra slutten av mars til november. Dette er et renn som er fint for det, sier Golberg til NRK.

I RUTE: Pål Golberg tok andreplassen bak Simen Hegstad Krüger. Her sammen med Finn Hågen Krogh. Foto: Hanna Johre / NTB

Han viser medfølelse for kvinnene, som nettopp har vært i høyden, og peker samtidig på at Oslo Skishow tidligere har blitt arrangert i juni.

– Det ble planlagt litt seint, men vi må erkjenne at hvis vi skal konkurrere om seere så trenger vi å være synlige hele året. Da er renn som vi får TV-tid i beste sendetid, gull verdt, sier han videre.

Krüger vil ikke snakke på vegne av kvinnene, men mener selv at Oslo Skishow er et viktig rulleskirenn for å komme i rute til vinteren.

– Det er disse øktene jeg trenger. Det er opp til kvinnene selv å vite hva som er best for dem. Men vi skjønner at vi må være med og skape et produkt. Det er viktig at de beste og de fleste er med og viser idretten fra den beste siden. Det er klart det er vanskelig når de beste ikke starter, sier Krüger til NRK.

Even Northug mener at konkurranser er det viktigste man må være med på.

– Jeg ser ikke noen grunn til å ikke gå konkurranse. Du får ikke mer spesifikk trening. Jeg ser på det slik, i alle fall, sier Northug til NRK.

Podiet: Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Johan Häggstrøm. Foto: Hanna Johre / NTB

Skjønner ikke kritikken

Heidi Weng stusser over at det manglende oppmøtet har blitt et tema.

– Jeg skjønner ikke hva du snakker om. De fleste stilte til start der man skulle. Så har det vært noen småskader. For min egen del har jeg slitt med hodet, og da har det bare blitt ett renn. Det er mange som har gått Toppidrettsveka og Blink, så akkurat den ser jeg ikke, sier Weng til NRK.

SKUFFET: Heidi Wengs første renn for året endte med en niendeplass. Foto: Hanna Johre / NTB

– Er du uenig i kritikken?

– Ja. Jeg ser ikke hvem som ikke stilte opp på skirenn i sommer av de som skulle. Jeg vet ikke om den er helt der, vil jeg si. I dag var vi nok få, men sånn er det, sier Weng.

Landslagskvinnene på rulleski Ekspandér faktaboks Blink-festivalen: Påmeldt (5): Ragnhild Haga, Heidi Weng, Marte Skaanes, Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng (syk). Ikke påmeldt (6): Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Julie Myhre, Mathilde Myhrvold og Helene Marie Fossesholm Toppidrettsveka: Påmeldt (5): Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes, Julie Myhre, Lotta Udnes Weng Ikke påmeldt (6): Anna Svendsen, Ragnhild Haga, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold og Helene Marie Fossesholm Holmenkollen Skishow: Påmeldt (3): Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng Ikke påmeldt (8): Anna Svendsen, Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Julie Myhre, Mathilde Myhrvold, Ragnhild Haga, Marte Skaanes og Helene Marie Fossesholm

Hun peker på at Oslo Skishow kommer på et uheldig tidspunkt, og begrunner langrennskvinnenes trening i høyden som årsaken til at få stilte.

– Tidspunktet kom litt uheldig. Det er rett etter en høydesamling, og man er ikke helt klar for å gå skirenn etter høyden. Det var kanskje feil tidspunkt å sette opp Oslo Skishow, sier Weng videre.

Bjervig: – Mange uheldige årsaker

– Nå er det tre blad Weng som stiller for elitelaget, så er det mange uheldige årsaker som treffer samtidig som gjør at det blir såpass tynt. Både jentene, trenere og jeg skulle ønske at alle var her og gikk. Om det er blindtarbetennelse eller covid-sykdom og så videre, så blir det dessverre slik nå.

SJEF: Espen Bjervig. Foto: Heiko Junge / NTB

– Har alle som ikke er her et gyldig fravær?

– Det er flere ting som treffer samtidig som gjør at det er tre jenter som går her i dag, så sånn er det.