– Det står noen trær i linjen hvor man kan kjøre ut som burde vært sikret.

Det sier Hanevold etter lørdagens sprint for kvinner i Pokljuka.

Et hardt og isete føre, kombinert med krevende utforkjøringer, gjorde at flere falt under konkurransen.

– Det er utendørsidrett, og svingene er ikke vanskeligere enn at løperne skal takle dem. Men for dem som eventuelt kjører ut er det viktig at sikkerheten er ivaretatt, sier Hanevold.

REAGERER: Halvard Hanevold skulle gjerne sett at flere av trærne langs løypa var polstret. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Renndirektøren: – Hundrevis av trær

Hanevold mener at arrangøren bør ta grep før søndagens jaktstarter.

– Herrene går først, og det vil bli sporete i bakkene. Kvinnene starter klokken 14:45, på et tidspunkt hvor det kan begynne å fryse på. Da kan det bli vanskelig i svingene når det samtidig er mange i løypa. Derfor bør de absolutt polstre en del ekstra trær før jaktstarten.

IBUs renndirektør, Borut Nunar, er derimot fornøyd med antallet trær som allerede er polstret.

– Det er hundrevis av trær rundt løypa. Jeg mener at de som er potensielt farlige er godt nok sikret, sier Nunar.

– Var bekymret

Det er ikke Hanevold enig i.

– Dersom du kjører ut av løypa og treffer et tre som ikke er polstret, kan det være farlig.

Blant dem som falt under lørdagens sprint var svenske Anna Magnusson.

– Jeg var sliten, og fikk ikke tak med skiene i svingen. Da gled jeg rett frem, sier Magnusson om fallet, som kom på et sted i løypa hvor flere andre heller ikke klarte svingen.

Hanevold sier at han var urolig da han så bildene av fallet til Magnusson.

– Vi var jo bekymret for helsen hennes, forteller Hanevold.

Renndirektør Nunar sier at de gjør det de kan for å sørge for et mykere underlag.

– Vi kan hindre en del is i løypa, men det er umulig å hindre alt. Jeg er ikke 100 prosent fornøyd med løypa, men vi har gjort det vi kan.

– Må være forsiktig

Både Karoline Knotten og Thekla Brun-Lie falt også under sprinten. Brun-Lie klarte seg uten skader, men knakk begge skia da hun falt.

Etter fallet var hun mest frustrert over at et spolert skirenn.

KNEKT SKI: Fallet til Thekla Brun-Lie gikk verst ut over utstyret. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Det er sykt kipt å tryne på førsterunden når jeg føler jeg har en god dag. Man mister litt motet når man må bytte ski, sa Brun-Lie like etter rennet.

Finske Kaisa Mäkäräinen klarte å holde seg på beina, og vant til slutt sprinten.

Hun sier at hun ikke kan tenke for mye på om trærne er godt nok polstret.

– Det handler bare om å være forsiktig, sier lørdagens vinner.