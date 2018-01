Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Både Kroatia og Frankrike står med seks poeng, mens Sverige og Norge har fire. For at Norge skal gå videre, må to av de andre lagene feile, i tillegg må Norge slå Sverige med over fem mål.

Sander Sagosen er fornøyd med hvordan Norge presterte offensivt, men er irritert på arbeidet som ble gjort i forsvar.

– Vi treffer ikke bakover. De scorer 32 mål på oss, og vi henger rett og slett ikke sammen. Vi taper som et lag, og nå må vi finne tilbake til den gamle forsvarsformasjonen, sier Sagosen.

Kristian Bjørnsen kjemper om toppscorertittelen i EM, i dag scoret han seks mål, nest best for Norge etter Sander Sagosen som hamret inn åtte.

– Det var gøy å spille selv om vi taper, men det er selvfølgelig surt. Det er mye som ikke klaffer. Vi får ikke hjulpet målvaktene godt nok, sier han.

IKKE FORNØYD: Torbjørn Bergerud er ikke fornøyd med egen prestasjon mot Kroatia. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har ikke nok redninger

Torbjørn Bergerud tar på seg mye av skylden for tapet.

– Vi har ikke nok redninger. Vi taper målvaktsduellen ganske klart. Jeg ser forsvaret kjemper hardt foran meg, og da er det frustrerende for dem når vi bak ikke redder nok, sier han.

Bjarte Myrhol mener Bergerud ikke har noen grunn til å være deprimert over egen prestasjon.

– Det må han bare stoppe med. Det trenger han ikke å bekymre seg for. Dette er lagspill, sier han.

Vertsnasjonen var best fra start

Kroatia tok kommandoen fra start, og ledet gjennom hele den første omgangen. Men Norge nektet å slippe taket.

Det var en helt enorm stemning i hallen. Hjemmelagets publikum lagde mye lyd, enten med buing mot Norge, eller hylling av sitt eget lag.

Til pause sto det 17–15 til Kroatia.

– Vi var for passive bakover, og brente for mange sjanser fremover. Vi må ikke bli for utålmodige i den andre omgangen, sa Håvard Tvedten etter den første omgangen.

Slapp aldri Norge for nærme

Den andre omgangen startet slik den andre sluttet, med Kroatia i føringen, så vidt foran Norge.

Kroatia var gode og slapp aldri Norge inn i kampen. Med 20 minutter igjen økte hjemmelaget for første gang ledelsen til fire mål. Stillingen var da 24–20.

– Nå er det krise. Jeg tror Norge er ute av EM nå, sa Patrick Sten Rowlands.

Og det ble ikke bedre. Selv om Kroatia fikk mange utvisninger klarte ikke Norge å nærme seg.

På stillingen 28–24 hadde Norge seks spillere på banen mot Kroatia sine fire. Likevel klarte Norge å kaste bort ballen, mens Kroatia kontret inn en 29–24.

– Det er jo galskap. Hva i all verden er det dere driver med, sa Rowlands.

Kampen endte til slutt 32–28. Skal Norge ta seg videre til en semifinale nå må vi slå Sverige med mange mål, samtidig som vi får hjelp fra andre lag.

– Dessverre får ikke angrepet eller forsvaret hjulpet hverandre nok i denne kampen, vi sliter med mange ting, sier Steinar Ege.

– Vi kom bak på grunn av skuddbom, og ble hengende bak hele kampen. Det er vanskelig i håndball. Vi følte at vi måtte score hver eneste gang, og det påvirket forsvarsspillet vårt, sier Myrhol.

Norge mot Sverige spilles på førstkommende onsdag klokka 18.15.