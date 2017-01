Håndballgutta kan få ny bonus de egentlig ikke skal ha: – Vi fortjener den

Norges suksess og sølv i håndball-VM gir allerede en pen bonus inn på kontoen til spillerne. Nå kan imidlertid håndballgutta få nok en bonusutbetaling etter hjemkomsten.

For den sedvanlige kvalifiseringsbonusen som landslagene – både på herre- og kvinnesiden – får når de kvalifiserer seg til et mesterskap, kan nå bli utbetalt.

Streng tatt skal likevel ikke håndballgutta ha bonusen, ettersom de tapte VM-kvalifiseringen for Slovenia i fjor. Det eneste som sendte de til VM i Frankrike var et wild card fra det internasjonale håndballforbundet.

Skal ha dialog etter VM

Generalsekretær i det norske håndballforbundet (NHF), Erik Langerud, bekrefter likevel at summen – som er på vel 30 000 kroner per spiller – kan bli utbetalt.

– Vi har en dialog med spillerne om kvalifiseringsbonus. Alle landslag får en sum for å kvalifisere seg til mesterskap, men det klarte ikke håndballgutta. Nå har vi en dialog om de skal få bonusen eller ikke. Vi skal ta den videre nå når VM er ferdig, sier han til NRK.

Langerud påpeker at kvalifiseringsbonusen eventuelt vil komme i tillegg til bonusutbetalingene for VM-sølvet.

Norges keeperveteran Ole Erevik, som også er troppens spillerrepresentant, mener gutta fortjener å få kvalikutbetalingen.

– Jeg synes den innsatsen vi har lagt ned her beviser at vi fortjener den. Jeg kan ikke forestille meg noe annet enn at dette løser seg. Vi skal ta opp igjen dialogen nå etter VM, og jeg er helt sikker på at vi finner en løsning, sier Erevik til NRK.

TROR PÅ ENIGHET: Spillerrepresentant Ole Erevik mener Norge fortjener kvalifiseringsbonusen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tvedten: – Det er en «no-brainer»

Det er også NRKs håndballekspert Håvard Tvedten helt sikker på at de gjør.

– Hvis ikke håndballgutta får den kvalifiseringsbonusen, så skjønner jeg ingenting. Det er en «no-brainer», for å si det på godt norsk, sier han.

– For selvfølgelig fortjener de den bonusen. Kommer man seg til et mesterskap, så skal man ha den bonusen – uansett hvordan man kvalifiserer seg. I dette VM har de også til de grader fått utbytte av at de er i et mesterskap. Og grunnen til at Norge fikk wild card i utgangspunktet var den gode innsatsen de gjorde i EM i fjor, sier Tvedten.

PS! Kvalifiseringsbonusen er ifølge Langerud en blanding av sponsorpenger og NHFs egne midler. Resultatbonusen for VM-sølvet er til gjengjeld en ren sponsorpakke.