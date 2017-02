Håndballforbundet vil stoppe milliongave til Byåsen

– Det er ingen tvil om at vi ikke vil ha spillselskap inn i norsk håndball, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NRK.

I begynnelsen av februar inngikk Byåsen en avtale der klubben skulle få én million kroner i form av en pengegave fra Norgesspill.

Pengegaven fra det maltesiskregistrerte spilleselskapet fikk Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund til å reagere sterkt.

Mener avtalen er betenkelig

Håndballforbundets linje er å forsvare den norske enerettsmodellen og Norsk Tipping, som sprøyter inn millioner i norsk idrett hvert eneste år.

Håndballpresidenten synes avtalen er betenkelig. Spesielt det at Byåsen ikke rådførte seg med håndballforbundet i forkant av avtalen.

– Det synes jeg ikke noe om for å si det rett ut. Hvis en er i tvil om slikt bør en kontakte Norsk Topphåndball som har sagt sitt om dette tidligere, forteller Lio.

Styreleder i Byåsen, Oddvar Aardahl, forklarer at de har vurdert avtalen og har funnet ut at den er lovlig, men er åpne for at de har vurdert feil.

– Så kan en alltids diskutere om den er etisk riktig. Vi har diskuterte det, men har funnet ut at den er i tråd med våre verdier og har landet på at dette er en gave vi kan ta imot, forteller Aardahl til NRK.

PENGEGAVE: Byåsen ønsker å motta en milliongave fra et spillselskap. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Håndballpresidenten ber Byåsen om å revurdere pengegaven, selv om avtalen ikke krever noen motytelser fra klubben. Klubben tar de sterke reaksjonene til etterretning, men føler seg ikke illojal mot den norske enerettsmodellen.

På et ekstraordinært styremøte tirsdag kveld besluttet Byåsen at de fortsatt vil ta imot pengegaven, så lenge den ikke er i strid med regelverket til Norges Idrettsforbund.

– Trist

Derfor har klubben leverte en redegjørelse til håndballforbundet der de har spurt om hva som er ulovlig med avtalen.

– Det har vi ikke fått en vurdering på, forteller Byåsen-lederen.

Byåsen er i en økonomisk utfordrende situasjon og styrer mot et underskudd på 300 000/400 000 kroner for 2016. En milliongave ville vært kjærkommen.

Morten Klein er spillinvestor i blant annet Norgesspill og var en pådriver for å få i havn gaven. Dette var hans bidrag til å gi noe tilbake til Byåsen.

Han synes det er synd om klubben ikke vil motta pengegaven etter press fra håndballforbundet.

– Det er trist. Byåsen er et sunt og godt idrettslag med mange ildsjeler som står på og jobber gratis for at den klubben skal være slik den klubben er, forteller Klein til NRK.