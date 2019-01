Håndballforbundet risikerer økonomisk smell – søker om millionsum i offentlige midler

I 2020 skal Norge, sammen med Østerrike og Sverige, arrangere håndball-EM for herrer. Samme år skal Norge også arrangere håndball-EM for kvinner, sammen med Danmark.

Norge ble tildelt begge mesterskapene i 2014.

Kampene i de to mesterskapene, som skal gå på norsk jord, skal bli spilt i Nye Nidarøhallen, Stavanger Idrettshall og Telenor Arena.

Håndballforbundet har nylig søkt om 20 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet til mesterskapene. Utgiftene er knyttet til sikkerhet, testarrangement og tribunerigg, viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

Krever plass til 12 000

Finalekampene under EM for kvinner i 2020, skal spilles i Telenor Arena, og Det europeiske håndballforbundet har høyere krav til tribunekapasitet i finalespill kontra gruppespill. Telenor Arena må ha kapasitet til minimum 12 000 tilskuere under finalespillet.

Telenor Arena skal brukes i begge mesterskapene, men det er kun i kvinnenes mesterskap det skal spilles finalekamper på norsk jord. Dermed er mesteparten av støtten som forbundet søker om knyttet til EM for kvinner.

«Ettersom hovedstaden per i dag ikke kan tilby et anlegg for innendørsidrett med kapasitet til mer enn 7.000 tilskuere, er vi nødt til å være oppfinnsomme når vi søker mesterskap med finalespill i håndball til Norge», skriver håndballforbundet i søknaden, som er datert til 28. november 2018.

Det anslås i søknaden at det vil koste 11,5 millioner kroner for «ønsket tribunerigg, garderobeløsning og nødvendig øvrig innleid lys/lyd utstyr». I tillegg kommer det leieutgifter på om lag to millioner.

Avhengig av godt billettsalg

Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund, forteller til NRK at budsjettet for 2020 balanserer på rundt null.

– Vi søker om dette for å unngå risiko. I tillegg har regjeringen uttalt at de ønsker store arrangementer til Norge, og da ser vi på muligheten for at de kan bidra økonomisk, sier han.

AVHENGIG AV BILLETTSALG: Erik Langerud forteller at Norges Håndballforbund er nødt til å selge godt med billetter for å ikke gå i minus. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Er det en risiko for at dere kan gå i et underskudd i forbindelse med mesterskapene hvis dere ikke får støtte?

– Det er en risiko for det, men avhenger av billettsalget, som er den største inntektskilden vi har.

Håndballforbundets budsjett for EM for kvinner ligger i skrivende stund på mellom 68 og 73 millioner kroner, men dette budsjettet er ikke fullstendig spikret.

Budsjettet for herremesterskapet ligger på mellom 35 og 40 millioner kroner.

20. desember oppfordret håndballpresident, Kåre Geir Lio, til et møte med kulturminister Trine Skei Grande før søknaden skal behandles av departementet.

Kulturdepartementet opplyser til NRK at søknaden er under behandling, og at håndballforbundet vil bli invitert til et møte om søknaden i nær fremtid.