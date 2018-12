Onsdag sendte valgkomiteen i Norges idrettsforbund ut en pressemelding hvor de la frem innmeldte kandidater til å bli president i NIF ved valget i 2019.

Seks kandidater er nominert av idretten.

Som NRK meldte i går, er Sven Mollekleiv, Eirik Sørdahl og Berit Kjøll nominert som motkandidater til Tom Tvedt.

I en pressemelding forteller NIF at også Arild Mjøs Andersen (47) og Geir Lippestad (54) er nominert som presidentkandidater.

Arild Mjøs Andersen er president i triatlonforbundet, og er nominert av eget forbund.

Geir Lippestad er nominert av bandyforbundet.

– Må skape idrett for alle

I tillegg til å være forsvarsadvokat, har Lippestad vært politiker i arbeiderpartiet i Oslo lenge. Han betegner det som stas å bli spurt om et så viktig verv.

– Sånn jeg tenker om idretten, så er det Norges desidert viktigste folkebevegelse. Det er en arena for livskvalitet og inkludering og gode møter. Det er ting jeg har vært opptatt av så lenge jeg kan huske. Det hadde vært stort å få være med på det arbeidet, sier Lippestad til NRK.

Samtidig ser han at det har vært problemer i NIF, med omdømmeutfordringer og tillit.

– Hvis jeg blir valgt, er det kanskje fordi man tenker at man kan være en brobygger. Jeg opplever meg sånn selv. Jeg har arbeidet for å være en brobygger. Det kan være riktig i denne sammenhengen. Vi må skape idrett for alle. I dag er det ikke slilk. Det er en liten vei å gå, sier Lippestad.

Det var altså bandyforbundet som nominerte Lippestad. President i forbundet, Erik Hansen, begrunner det slik:

– Han er en fornuftig fyr, har et langt liv innen norsk idrett som ikke har vært så veldig tydelig. Han er opptatt de samme verdiene som vi er opptatt av, at flest mulig skal komme inn i idretten og være der lengst mulig, sier Hansen.

Nettopp det å tilrettelegge for både funksjonsfriske og funksjonshemmede, samt de som har andre utfordringer, har bandyforbundet diskutert med Lippestad tidligere. Derfor ønsker de at valgkomiteen skal ta med han inn i sine diskusjoner.

Lippestad har blant annet vært generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund tidligere.

Håndball vil vrake sin egen kandidat

Valgkomiteen bekrefter at Kjøll er nominert av Håndballforbundet. Samme forbund nominerte Tvedt til forrige presidentvalg. Nå vil de altså vrake den sittende presidenten. Isteden ønsker de tidligere styreleder i Den Norske Turistforeningen, Berit Kjøll.

Norges Håndballforbund ønsker å få Berit Kjøll som sin president i NIF.

Tvedt har lang fartstid fra håndballen. Han har 25 landskamper for Norge og satt i styret i håndballforbundet 2013–2015.

– Vi tar inn de seks til et intervju. Det starter vi med i januar. Vi må kontakte dem for å finne ut når vi kan møtes. Det blir på litt ulike tidspunkt. Vi satser på å gjennomføre intervjuer til alle verv i løpet av januar og februar, sier valgkomiteens leder, Anne Irene Myhr til NRK.

Innstilling ventet i april

I tillegg er altså president i Norges Volleyballforbund, Eirik Sørdahl, nominert av nettopp volleyballforbundet.

Han har vært gjennom en tøff moderniseringsprosess i sitt eget forbund tidligere, slik som NIF nå har begynt med sin modernisering.

Eirik Sørdahl er nominert av Norges Volleyballforbund. Foto: Norges Volleyballforbund

– Vi har vært gjennom en tøff økonomisk operasjon og en snuoperasjon organisatorisk. Der har vi jobbet med å optimalisere hvordan volleyballforbundet skal drive over tid. Vi ønsker å få mest mulig aktivitet for de ressursene vi har, og minst mulig administrasjon. Jeg har ledet an i den prosessen og vi har kommet godt på vei i vår moderniseringsprosess, sa Sørdahl til NRK i går.

Samtidig sa han at han ikke ønsket å kjøre en stor valgkamp i offentligheten, men heller vil holde dialogen med valgkomiteen.

Nå skal nevnte valgkomite begynne sitt arbeid frem mot idrettstinget som holdes i mai 2019. Deres innstilling til nytt idrettsstyre ventes å bli offentliggjort i april.