Håndballen sliter: – Bare et spørsmål om tid før man sier at: «nå er det greit, vi gir oss»

Det store spørsmålet som ingen foreløpig kan svare på, er hvorfor akkurat håndballen rammes såpass hardt av koronapandemien.

De tørre faktaene er uansett i ferd med å bli brutale:

Onsdag ble håndballguttas landskamp mot Latvia utsatt på ubestemt tid.

Det samme har skjedd med syv andre kamper i kvalifiseringen til EM i Ungarn og Slovakia i 2022.

Forrige runde i mesterligaen ble åtte av tolv kamper utsatt.

To av mesterligakampene til Vipers har blitt utsatt.

Fredag kom beskjeden om at to kamper i eliteserien har blitt utsatt grunnet smitte.

Oppå det hele er det knyttet stor usikkerhet rundt EM som skal arrangeres i Norge og Danmark i desember.

Frykter at turneringer blir avlyst

Flere NRK har snakket med spår at de internasjonale turneringene kan henge i en tynn tråd, og kanskje spesielt mesterligaen.

Håndballekspert Håvard Tvedten peker på at ulike reglement innad i Europa kan gjøre at utøverne blir skeptiske.

FRYKT: Håndballekspert Håvard Tvedten frykter for årets håndballsesong. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er ulike regler i og utenfor Schengen. Nå er det ingen som vil reise til Romania for eksempel, og jeg tror det bare er et spørsmål om tid før man sier at: «nå er det greit, vi gir oss», sier den tidligere landslagsspilleren.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad forteller til NRK at klubben er redd for at det ikke blir noen avslutning på mesterligaen denne sesongen.

– Det er mye som tyder på at kampene før jul ryker, og det er vanskelig å se hvordan vi skal få tatt dem igjen, sier han.

USIKKER: Ole Gustav Gjekstad trener for tiden Vipers Kristiansand. I sin aktive karriere nådde han 149 landskamper for Norge. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han forteller at det på kort sikt er det de sportslige konsekvensene som er verst, men på lengre sikt kan også økonomien rammes.

Treneren for Norges beste håndballag har større tro på at EM i desember kan gjennomføres.

– Vi gjør alt vi kan

Grunnet den økte smitten i Europa presenterte regjeringen på mandag nye og strengere smittevernregler.

Innstrammingene gjør det betydelig vanskeligere å få gjennomført mesterskapet.

– Vi gjør alt vi kan for at EM skal gjennomføres som planlagt. La det ikke være noen tvil om det, sier Erik Langerud, generalsekretær i Håndballforbundet til NRK.

PROTOKOLL: Erik Langerud forteller til NRK at de har latt seg inspirere av protokollen til UEFA som har latt fotballen rulle videre, men at noen endringer må gjøres da det er mer kontakt i håndballen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Et protokollforslag for en trygg gjennomføring av mesterskapet er sendt til helsemyndighetene, og nå venter Håndball-Europa på deres avgjørelse.

– Det er ingen tvil om at vi er avhengig av et unntak fra de nye retningslinjene, sier Langerud som også legger til at de ikke kommer til å utfordre helsemyndighetene dersom protokollen ikke blir godkjent.

I en e-post til NRK skriver Det europeiske håndballforbundet (EHF) at de er overbevist om at både mesterligaen og EM vil bli gjennomført. Hvordan mesterligaen skal gjennomføres har de ikke noe svar på ennå, men de er overbevist om at EM vil bli gjennomført i Norge og Danmark i desember som planlagt.