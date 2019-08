Han må nærme seg perfeksjon – igjen

Å vinne Premier League har blitt som å bestige Mount Everest. Veien er lang, forholdene uforutsigbare og et ørlite feiltrinn kan føre til fall.

Så høyt har Manchester City lagt listen, at utfordrerne må nærme seg perfeksjon.

Ti ganger har Pep Guardiola kjempet om en ligatittel som trener på elitenivå. Åtte ganger har han vunnet. Basert på poeng per kamp hadde Liverpools 97 poeng i mai vært nok til å bli engelsk mester i 117 av de 120 foregående sesongene – men det holdt ikke mot City.

Nå starter Klopp ved foten av fjellet igjen, med det samme utstyret som før.

Hva tilsier at han skal nå toppen denne gangen?

Har ikke kjøpt noen stjerner

Mye av Liverpools tittelhåp hviler på storspillet forrige sesong.

De tapte én av 38 ligakamper. Hadde ballen som var 11,7 millimeter fra å krysse målstreken borte mot City gått inn, hadde de gått gjennom ligasesongen ubeseiret og feiret sin første Premier League-tittel på 29 år.

Om de på et eller annet vis kan gjenta bedriften, blir det tøft for City å ta like mange poeng.

MILLIMETERNE SOM HINDRET LIVERPOOL-TRIUMF: Denne klareringen skilte første- og andreplassen i Premier League sist sesong. Foto: Phil Noble / Reuters

Og kun City ser ut til å kunne true dem. Det skilte 25 poeng mellom disse to lagene og resten forrige sesong. Verken Tottenham, Chelsea, Arsenal eller Manchester United har endret nok i sommer til å være realistiske tittelkandidater.

Om ikke annet bør disse lagene heller konsentrere seg om å holde resten av ligaen bak seg.

Selv disse fire har imidlertid kjøpt store profiler, noe Liverpool ikke har gjort.

Men det finnes likevel grunn til å tro at laget kan bli bedre.

«Nye» spillere

Det er tross alt en årsak til at Klopp ikke har gjort andre endringer enn å erstatte andrekeeperen Simon Mignolet med Adrián, som er kommet gratis fra West Ham.

Stallen er ung og kan vokse sammen. Stjernene er i sin beste alder: Alisson (26 år), Virgil van Dijk (28), Andrew Robertson (25), Mohamed Salah (27), Roberto Firmino (27), Sadio Mané (27). Samtlige har langtidskontrakter.

Dessuten får Klopp et par «nye» signeringer i form av spillere som er blitt skadefrie.

Den hurtige indreløperen Alex Oxlade-Chamberlain spilte 19 minutter i ligaen forrige sesong. Dynamiske Adam Lallana slet med en rekke skader, mens stoppertalentet Joe Gomez var ute i fire måneder.

SLET MED SKADER: Alex Alex Oxlade-Chamberlain fikk minimalt med spilletid forrige sesong. Foto: Carl Recine / Reuters

Playmakeren Naby Keïta hadde endelig funnet storformen da han i mars fikk en skade som ødela resten av sesongen.

Dette er spillere Klopp verdsetter høyt. Han ga 570 millioner kroner for Keïta i fjor, og anser Gomez som makkeren til Van Dijk. Både Lallana og Chamberlain får viktige roller. I tillegg kan Klopp bruke Rhian Brewster, den 19-årige spissen fra akademiet.

Slikt gir grunn til optimisme.

Inntil man innser at også City kan bli enda farligere.

City handler

Man skulle ikke tro at City kunne bli stort bedre, siden de har tatt 198 poeng på to sesonger, men Guardiola har som oftest nye prinsipper å lære bort.

– Jeg er sikker på at vi blir sterkere neste sesong, sa Guardiola i mai.

City har handlet. De har signert João Cancelo, en ung og anvendelig back, samt Angeliño, en venstreback de hadde solgt til PSV Eindhoven. De to vil gi bedre dekning i forsvaret, siden Danilo har dratt til Juventus og Benjamin Mendy stadig er skadet.

Den fremste nykommeren er imidlertid Rodrigo.

Det spanske midtbaneankeret gir Guardiola et alternativ til livsviktige Fernandinho, som er blitt 34 år. Brasilianeren gir laget kløkt og duellstyrke på midtbanen. Av de fire ligakampene City tapte forrige sesong, var Fernandinho borte i to.

NYKOMMER: Rodrigo (t.h.) er ny på City-midtbanen denne sesongen. Foto: Ian Kington / AFP

Rodrigo er 23 år og anses som hans arvtager, med en prislapp på 700 millioner kroner. Han er høyreist og sterk, samtidig som han har touchet og spilleforståelsen til å styre pasningsspillet.

Så langt ser han ut som en slu og nødvendig investering.

City har også fått tilbake Kevin De Bruyne, som startet kun 11 ligakamper forrige sesong grunnet en rekke skader. Den belgiske indreløperen var lagets beste spiller på vei til tittelen i 2018, og vil bety enormt mye om han holder seg frisk.

Med andre ord kan både City og Liverpool bli bedre. I Community Shield dominerte de en omgang hver og spilte 1–1, før City vant på straffer.

På samme måte kan tittelkampen bli avgjort av små marginer. Så hvilke marginer er det snakk om?

Tynt i forsvaret

Én av dem er skaden til Leroy Sané. Det tyske hurtigtoget fikk en alvorlig skade i Community Shield mot Liverpool og vil være ute i flere måneder.

Han vil savnes av Guardiola, som ikke har noen andre venstrebeinte vinger.

På stopperplass har City lite dekning. De lot kapteinen Vincent Kompany dra til Anderlecht i sommer, så Guardiola har kun tre stoppere. Fernandinho og Rodrigo kan spille der, men ingen av dem er helt komfortabel i forsvaret.

TYNN DEKNING PÅ STOPPERPLASS: Pep Guardiola har ikke altfor mange midtstoppere tilgjengelig i stallen. Foto: Adrian Dennis / AFP

Flere av Citys nøkkelspillere begynner å bli gamle. Fernandinho er 34, stjernespissen Sergio Agüero er 31, og den smarte playmakeren David Silva, som spiller sin siste sesong i lyseblått, er 33.

Slike problemer finnes ikke i Liverpool. Men Klopp har sine egne bekymringer.

Ny regel

Den største er kampprogrammet. Både Klopp og Guardiola klager ofte på at det spilles for mange kamper generelt sett, at spillernes slites ut – som er sant.

Denne sesongen vil programmet ramme Liverpool hardest.

De røde spiller i UEFAs Supercup mot Chelsea denne måneden. I midten av desember, når belastningen i ligaen virkelig begynner å bli høy, reiser de til Qatar for å spille VM for klubblag.

En annen faktor som er fordel City, er en av regelendringene. Det er ikke lenger forbudt for en utespiller å motta et utspark fra egen keeper innenfor eget straffefelt.

Denne endringen vil gjøre det lettere for lag å spille seg ut bakfra under press. Før kunne motstandere sette spissene sine like ved stopperne utenfor feltet, klare til å presse dem umiddelbart.

Men nå som stopperne kan tre inn i feltet uten at motstanderen får følge etter, vil de få mer tid til å finne medspillere før de blir presset.

Denne endringen er strålende nyheter for City, som nesten alltid spiller seg ut bakfra.

Og den vil gjøre fjellet enda litt høyere for Klopp.