Han kunne blitt kveldens syndebukk, men blei helten

Målløs Sarpsborg-debut for Bohinen

Den ferske Sarpsborg-treneren Lars Bohinen fikk se sine elever spille 0-0 hjemme mot Brann i Eliteserien søndag.

Det skjedde i en kamp uten mange store sjanser, men der Sarpsborg kan være noe lettet over at Branns Moonga Simba ble stoppet av tverrliggeren drøye ti minutter før slutt.

– Det var vel kanskje ikke festspill, men jeg synes vi spesielt i første omgang prøver på en del av det vi har trent på og avtalt. I 2. omgang mister vi litt struktur, gir bort ballen for tidlig og klarer ikke å etablere nok angrep, sa Bohinen til Discovery.

Vertene hadde lenge god kontroll defensivt og var også det lille hakket bedre enn gjestene fra Bergen i første omgang.

Ibrahima Koné headet like over etter et kvarter, mens Ole Jørgen Halvorsen ble stoppet av keeper da han kom alene igjennom like før pause.

Etter en drøy time skulle Brann muligens hatt straffe da Koné ble dyttet hardt i ryggen av Vegard Forren på et innlegg i Brann-boksen, men dommer vinket spillet videre.

Brann noterte ikke et eneste skudd på mål, men kom likevel svært nær scoring etter 78 minutter. I et flott angrep headet Daniel Pedersen ballen via hodet til Simba og opp i tverrliggeren bak en utspilt Anders Kristiansen.

Også en Koné-heading på tampen strøk tverrliggeren, og Sarpsborg lyktes ikke i å vinne i Bohinens trenerdebut.

For Brann fikk Niklas Jensen Wassberg (17) sin første kamp fra start. Han er barnebarnet til Roald "Kniksen" Jensen, som også Brann-debuterte som 17-åring, skriver BT.