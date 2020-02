Han kan allerede sammenlignes med de beste

Hvor mange spisser i Europa er bedre enn Erling Braut Haaland akkurat nå?

Spørsmålet hadde virket latterlig for noen måneder siden. I sommer tilhørte 19-åringen kategorien «talent». Da han herjet i Salzburg på høsten, kunne han anses som et «supertalent».

Men etter en kveld hvor Haaland har banket inn to mål mot Paris Saint-Germain, en av favorittene til å vinne hele mesterligaen, er ikke «supertalent» lenger dekkende nok.

Haaland er mer enn det nå. Spillere som kun er «lovende», scorer ikke så ofte, over så lang tid, og mot så gode motstandere som dette.

Allerede nå presterer Haaland som en av Europas beste spisser.

I EN DRØMMEVERDEN: Det kjennes kanskje ut som om Haaland drømmer om dagen, men det han leverer på fotballbanen er i høyeste grad en realitet. Foto: Martin Meissner / AP

Slo rekord

Haaland har ikke bare flere mål enn ligakamper for to ulike klubber denne sesongen. Han har altså trengt syv kamper for å score sine første 10 mål i mesterligaen.

Det er fire kamper færre enn noen annen spiller har trengt i historien.

Haaland slår ikke bare rekorder. Han smadrer dem.

Antallet mål han har scoret i ligasammenheng, settes i et nytt perspektiv av kamper som dette. Først scoret Haaland «bare» mot svake lag i Østerrike. Da han hamret inn et hattrick for Salzburg i sin debut i mesterligaen, var det «kun» mot belgiske Genk.

Men så scoret han mot Napoli og Liverpool. Og så scoret han åtte mål på fem ligakamper for Dortmund, to av dem som innbytter.

Og tirsdag kveld scoret han mot PSG, et av verdens dyreste stjernegallerier, finansiert av Qatars oljepenger, med ett eneste formål: å vinne mesterligaen.

PSG hadde sluppet inn to mål på seks kamper i denne turneringen før i kveld, begge borte mot Real Madrid.

Men så møtte de altså denne tenåringen fra Jæren.

Kanonkule

Kampen, som Dortmund vant 2–1, viste hva slags repertoar Haaland har. På det første målet var han på rett sted til rett tid.

Det andre målet var en kanonkule i krysset fra 20 meter.

Slik viste Haaland at han kan score «stygge» mål fra kloss hold, som de fleste måljegere elsker å gjøre, samt banke dem inn fra 20 meter.

FEIRET: Her feirer Haaland med Dortmunds sveitsiske keeper Roman Bürki etter kveldens seier. Foto: Leon Kuegeler / Reuters

Scoringene var ikke alt. Sjansene Haaland ikke scoret på, men kom seg til, viste hvor farlig han er. Han hadde et susende skudd utenfor, en heading som sklei av pannen, og et livsfarlig løp inn i boksen etter at han selv hadde vunnet ballen.

De fleste spisser i Europa pleier å være anonyme mot et så sterkt lag som PSG.

Haaland kunne fint ha scoret hattrick.

Hva Haaland leverer i returkampen i Paris, vet ingen, med det er lite som bør overraske oss nå. Hele denne sesongen har Haaland tatt steg opp, og prestert umiddelbart. Nå er han kommet dit hvor det ikke lenger er flere steg igjen å ta.

Man møter ikke stort tøffere motstand enn dette. Scorer man to mål mot PSG, kan man score to mål mot hvem som helst.

Så er det bare å følge Haaland tett videre. Den gode nyheten for PSG er at de fortsatt kan gå videre fra denne åttedelsfinalen mot Dortmund.

Den dårlige nyheten er at de må møte Haaland en gang til.