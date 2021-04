Han har vært arkitekten bak Uniteds fall

Skal man lage lister over gode og dårlige ting som Ed Woodward har gjort for Manchester United, blir den ene betydelig lengre enn den andre.

Blant de få gode tingene kan man nevne en nordmann.

Ansatte Ole Gunnar Solskjær som trener ...

Blant de dårlige kan man nevne langt mer.

Hjalp Glazer-familien med å kjøpe United ...

Brukte 11 milliarder kroner på spillere uten å vinne ligaen ...

Dro United inn i superligaen ...

... osv, osv, osv.

Derfor kunne Uniteds fans juble da Woodward tirsdag sa at han ville gi seg, en nyhet som kom idet superligaen var i ferd med å kollapse.

Om dette faktisk blir en god ting for United, kommer an på hvem som erstatter ham.

Men det som i hvert fall er klart, er at det svekker jobbsikkerheten til Solskjær.

Har gitt Solskjær tid

Woodward er tross alt mannen som ansatte Solskjær som midlertidig trener i desember 2018, da United hadde sparket José Mourinho.

SKIFTE: Solskjær ble Mourinhos etterfølger i 2018. Foto: Andrew Yates / Reuters

Deretter tok Woodward en enda større sjanse ved å gi Solskjær en treårskontrakt i mars 2019.

Flere ganger har dette virket som nok en skivebom av Woodward.

Men nå som United ligger på andreplass i ligaen, den beste posisjonen på lang tid, fremstår Solskjær som en av få sportslige avgjørelser Woodward har truffet på.

Woodward har trengt denne seieren, for siden han i praksis ble daglig leder (teknisk sett visepresident) i 2013, har United falt pladask fra toppen av engelsk fotball.

Han tok da legendariske Sir Alex Ferguson sa takk for seg etter nok en ligatittel. Siden har United vært blant klubbene med størst inntekter i verden. De har ansatt fire trenere og brukt mer enn 11 milliarder kroner på spillere.

Likevel har de ikke vært i nærheten av å vinne verken ligaen eller mesterligaen.

Fansen har protestert. Et fly har seilt over Old Trafford med banneret «Ed Woodward: A specialist in failure».

BANNER: «En spesialist på å feile», stod det bak flyet. Foto: Lindsey Parnaby / AFP

I januar i fjor kastet en gruppe fans fyrverkeri inn på Woodwards eiendom utenfor Manchester. Han ble så rystet at han solgte huset og flyttet familien til London.

Så det at Solskjær gjør det bra, har betydd mye for Woodward. Og det forklarer hvorfor han har gitt ham tid.

Flere ganger har presset vært så stort på Solskjær, at en annen sjef lett kunne gitt ham fyken. Men hadde det skjedd, ville det også vært et tap for Woodward. Det er i Woodwards interesse å beholde Solskjær så lenge som mulig.

Akkurat nå har denne tålmodigheten lite å si, for United spiller bra. Det er ingen som snakker om at Solskjær bør sparkes.

Men når han kommer under press igjen, vil han trenge tålmodighet hos sjefen.

Og få sjefer vil gi ham like mye tid som Woodward.

Gedigen fiasko

Hvorfor velger Woodward å gi seg nå? Det er umulig å ikke nevne superligaen.

Woodward var en av drivkreftene bak idéen, som går ut på at 15 av Europas største klubber blir faste medlemmer i en ny turnering som vil generere enorme inntekter, og hvor ingen av dem kan rykke ned.

Ligaen truet alt av sportslig integritet og økonomisk sunnhet innen europeisk fotball.

BANNER: Superligaen møtte massive protester. Foto: Geoff Caddick / AFP

Så da prosjektet ble annonsert søndag kveld, ble det møtt med hat fra fans, presse og politikere. Mandag kveld, da det var i ferd med å rakne, sa Woodward at han kom til å tre av.

Det virket som han tok sin del av skylden for farsen. Men engelske medier, blant dem BBC, har sagt at Woodward var ment å gi seg etter sesongen uansett. United sier at han blir i klubben ut året.

En annen rapport fra Sky Sports sa i går at Woodward går av fordi han ikke støttet eiernes ønske om en superliga. Den ble umiddelbart latterliggjort som PR-spinn av reporterne som har fulgt superliga-farsen tettest.

Det finnes gode grunner for Woodward til å dra. Han har brent viktige broer, ikke bare til fansen, som aldri har likt ham uansett, men til andre engelske klubber, ligaen selv, og ikke minst det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Sammen med Juventus-president Andrea Agnelli hadde han forhandlet med Uefas president, Aleksander Čeferin, om å endre formatet på mesterligaen.

Da Woodward og Agnelli heller prøvde å skape superligaen, bedro de Čeferin. Sistnevnte har kalt de to «løgnere» og «slanger».

Nå som superligaen er død, passer det ikke United å være fiender med Uefa.

Men tro ikke at det var Glazer-familien som ba Woodward om å si opp.

MEKTIGE: Solskjær sammen med Joel og Avram Glazer. Foto: Carl Recine / Reuters

Fansen betaler

Selv om United har underprestert enormt på banen under Woodward, er de amerikanske eierne storfornøyde med ham. For utenfor banen ruller kronene inn.

Og for disse eierne er det det eneste som betyr noe.

Det var Woodward som i 2005 regisserte familiens oppkjøp av United. Da jobbet han for JP Morgan, den samme banken som var ment å gi superligaen et stort lån.

I 2005 ga banken Glazer-familien et lån slik at de fikk kjøpt United for 790 millioner pund. Men de tok ikke opp lånet selv. De la det på klubben mot fremtidige inntekter, som draktsalg og billetter.

Altså var det fansen som skulle betale for at amerikanerne kunne tjene seg rike på United.

Og det er det som har skjedd. Utover å faktisk betale ned gjelden på 540 millioner pund har United brukt mer enn 10 milliarder kroner på renter og andre utgifter knyttet til lånet.

Familien har tatt ut flere hundre millioner kroner i utbytte.

I april satte finansmagasinet Forbes klubbens verdi til 3,05 milliarder pund.

For familien har United vært en gullgruve.

Regissøren bak det hele har vært Woodward, som familien ansatte da de kjøpte klubben. I sine roller som kommersiell ansvarlig og visepresident har han sikret lukrative sponsoravtaler som har gjort United til en pengemaskin.

Hele tiden har familien ignorert fansens protester, som har vært kraftige; senest i går møtte fans opp på treningsfeltet for å kritisere dem. I stedet har Woodward vært eiernes ansikt utad. Det er ikke rart han har blitt upopulær.

Men så lenge amerikanerne har tjent penger, har jobben hans vært trygg.

Woodwards erstatter

Nå er imidlertid Woodward på vei ut, og eierne trenger en erstatter. Den som blir ansatt, jobben tett med John Murtough, som nylig ble ansatt som fotballdirektør.

PÅ VEI UT: Avtroppende Woodward med Avram Glazer. Foto: Ian Kington / AFP

Flere eksterne navn har blitt nevnt, blant dem Edwin van der Sar, den tidligere United-keeperen som er daglig leder i den nederlandske klubben Ajax. En type som ham vil gi mening fra et sportslig perspektiv.

Men fotball har aldri vært førsteprioritet for Glazer-familien.

Derfor er favoritten Richard Arnold, en direktør Woodward ansatte i 2007. I likhet med Woodward er han spesialist på kommersiell vekst, altså en mann etter eiernes smak.

Hva en slik ansettelse vil betyr for Solskjær, kommer an på hvorvidt Arnold ønsker å sette sitt eget preg på det sportslige.

Mye kommer også an på om Woodward gir Solskjær en ny kontrakt før han drar.

Uansett vil Woodard forlate United mer upopulær enn noen gang, nå som superligaen har dratt klubbens navn gjennom søla. Men om ikke annet vil han gi fansen en liten presang til slutt.

Blant de gode tingene han har gjort for klubben, kan man snart legge til at han forlot Manchester United.