Paul Pogba var i Tokyo med en sponsor søndag da han ble spurt om sin fremtid.

– Jeg tror dette kan være et godt tidspunkt for meg til å ta fatt på en ny utfordring et annet sted. Jeg tenker på dette: Å ha en ny utfordring et annet sted, sa Pogba.

Og med det var fotballsommerens store såpeopera i gang.

Ofte preges overgangsvinduet av minst én stjerne som ønskes av en storklubb. I årets drama ser hovedrollene ut til å gå til Pogba, som vil bort; Manchester United, som vil beholde ham; og Real Madrid, som vil kjøpe ham.

Regissøren blir Mino Raiola, Pogbas kyniske agent, som ønsker ham bort fra Old Trafford.

Og uansett hvordan det ender, blir én av taperne Ole Gunnar Solskjær.

Frustrert og umotivert

Det er nemlig ingen på Old Trafford som tjener på dette. Selv om Pogba skulle bli, vil hans nylige sitater gjøre sommeren ekstra vanskelig for United.

Pogba har vært lagets store profil siden han kom fra Juventus som verdens dyreste spiller i 2016. Men prestasjonene har variert stort. Han kom på kant med Solskjærs forgjenger, José Mourinho, og siden Solskjær tok jobben i desember, har midtbanespilleren gått fra det geniale til det håpløse.

DILEMMA: Paul Pogbas kommentarer har gjort jobben med å bygge opp igjen Manchester United ytterligere vanskelig for Ole Gunnar Solskjær. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Ofte har Pogba virket frustrert og umotivert. Avisene The Times og The Telegraph skriver at Raiola og Pogba jobbet med en overgang til Barcelona i fjor sommer, uten suksess.

Få i engelsk presse er nå overrasket over sitatene. Selv om også Juventus og Paris Saint-Germain sies å være interesserte i Pogba, skal spilleren ønske seg til Real Madrid, som trenes av landsmannen Zinédine Zidane.

Men United vil ikke selge, og i teorien bør det gjøre slutt på saken, da Pogba har en kontrakt som går ut i 2021 og som United kan forlenge med ett år.

I praksis er det imidlertid ikke så enkelt.

Alt er mulig for Real Madrid

Real Madrid er nemlig eksperter på å jakte spillere som egentlig ikke er til salgs.

Storklubbens strategiske spill er lett å kjenne igjen. Det første steget er å plante interesse i pressen; de to Madrid-baserte sportsavisene, Diario AS og Marca, har skrevet om Pogba i lang tid.

Det andre er ofte å få spilleren selv til å hinte om, eller si rett ut, at han vil bort.

Dette skjedde nylig med Eden Hazard, som Real Madrid nå har hentet fra Chelsea.

Formålet med slike uttalelser er å senke prisen. Real Madrid vet at United vil kreve mye for en 26-årig stjerne med høy kommersiell verdi. Spanjolene har allerede brukt rundt tre milliarder kroner på seks spillere i sommer, så de har begrenset med midler.

Sitatene er dermed del av et større spill. Men hvorfor kommer de akkurat nå?

Raiolas spill

Timingen er ikke tilfeldig. Mannen som trekker i trådene, er Mino Raiola, en av verdens mektigste fotballagenter, som representerer blant andre Zlatan Ibrahimović.

TREKKER I TRÅDER: Mino Raiola er en av fotballens mektigste agenter. Han ble suspendert, men fikk suspensjonen opphevet. Foto: Valery Hache / AFP

Raiola skyr ingen midler for å sikre sine spillere de beste betingelsene. I 2017 prøvde han å drive det italienske keepertalentet Gianluigi Donnarumma ut av AC Milan, blant annet fordi han ikke hadde tro på prosjektet til klubbens direktører.

Noe lignende kan være tilfellet med United, hvor styret lenge har fremstått som planløst og inkompetent.

Egentlig fikk Raiola en global suspensjon av FIFA tidligere i år som hindret ham i å jobbe med overganger. Men Raiola anket, og torsdag ble suspensjonen opphevet.

Tre dager senere kom Pogba med sine uttalelser.

Tynt på midten

Farene for United er nå mange.

Om de selger Pogba, vil laget svekkes. Det er allerede tynt sentralt på midten. Ander Herrera har dratt, så alternativene er nå Fred (som har vært ujevn), Nemanja Matic (som ikke er like kreativ), Scott McTominay (som er 22 år) og Andreas Pereira (23 år).

United risikerer allerede å miste en annen stjerne, spissen Romelu Lukaku, som sies å ønske seg til Italia. Keeperen David de Gea har fortsatt ikke signert ny kontrakt.

United vil uansett måtte hente inn mange spillere, for laget som havnet på sjetteplass i ligaen er langt unna godt nok.

Drar Pogba, vil de måtte hente enda flere.

Stor fallhøyde

Samtidig finnes det én faktor som gjør det farlig for United å holde fast på Pogba: Tid.

Fra og med i fjor har overgangsvinduet om sommeren i Premier League stengt 8. august. Klubbene kan selge når de vil. Fristen for kjøp i La Liga er 2. september.

Dette betyr at United risikerer å miste Pogba i en periode hvor de ikke kan hente erstattere.

SJEFEN: Ed Woodward er Uniteds visepresident og hovedmannen bak klubbens kjøp og salg. Foto: Oli Scarff / AFP

Scenarioet er ikke vanskelig å forestille seg: United holder fast på Pogba og gjør sine kjøp innen 8. august. Så nekter Pogba plutselig å trene fordi han ikke får dra.

Dette har skjedd før med stjerner som vil til Real Madrid. Keeperen Thibaut Courtois forsvant fra Chelsea i fjor fordi de ikke lot ham dra. Gareth Bale og Luka Modric har begge tvunget gjennom overganger til Madrid like før vinduet i Spania har stengt.

Skulle dette skje med United, kan de fort sitte igjen med mer enn én milliard kroner i banken idet sesongen starter, samt et gedigent hull på midtbanen. I så fall vil de måtte vente til januar med å hente en erstatter.

Å holde fast på Pogba er dermed et sjansespill hvor United har mye å tape.

Usikre planer

Dessuten vil usikkerheten rundt Pogba påvirke Solskjærs planer for sommeren. Selger de nå, vet United nøyaktig hva de må hente og hvor mye penger de har til rådighet.

Det kan også argumenteres at Pogba trenger å være komfortabel for å spille bra. Sir Alex Ferguson tvang av og til spillere til å bli, som Cristiano Ronaldo og Roy Keane, men disse var typer som ga jernet uansett om de var fornøyde eller ikke.

Pogba er i større grad en humørspiller og varierer mer i prestasjonene. Han trenger selvtillit, flyt og trivsel. Sitatene hans antyder at han føler han ikke har dette i United.

Hva enn som er tilfellet, er det klart at United har fått et stort problem. Med mindre Pogba selges fort, eller tar tilbake sine uttalelser, kan såpeoperaen fort vare frem til september.

Stabilitet og klarhet har aldri vært viktigere for United, som trenger å gjøre mye på kort tid i sommer.

Dette er et drama Solskjær så absolutt skulle vært foruten.