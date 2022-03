Han har aldri vært bedre

Martin (15) måtte bli Martin (23) før det skjedde.

Vi har ventet i åtte år. Vi har sett høye topper, dype daler, skader, utlån, hype, rykter og en god del frustrasjon.

Men nå er Martin Ødegaard i ferd med å få ut sitt fulle potensial. Søndag var han banens beste mot Leicester, en av flere lysende prestasjoner som har løftet Arsenal til fjerdeplass.

Da han var 15 år, så han ut til å bli en individuell artist. I stedet har han blitt tannhjulet som får lagmaskineriet til å fungere.

Han har blitt akkurat den typen playmaker som dagens fotball krever.

Farlige soner

For å forstå Ødegaards verdi må man vite hvordan Arsenal har endret seg kollektivt. Likesom han har løftet laget, har laget løftet ham.

Så nylig som sent i november var Ødegaard benken. Han virket som en flopp.

Flere trodde at de 30 millioner pundene Arsenal hadde betalt til Real Madrid, var bortkastet.

Men så kom Ødegaard inn på laget og scoret tre mål på tre kamper. Nå har Arsenal vunnet ni av 11 ligakamper og tatt teten i racet om fjerdeplassen, som gir billett til mesterligaen.

JUBEL: Martin Ødegaard, Cedric Soares og Alexandre Lacazette feiret etter franskmannens straffescoring. Foto: GLYN KIRK / AFP

Ødegaard har fått en ny rolle. Før spilte han like bak spissen, hvor han hadde lett for å få ballen dypt i banen og så slå en meningsløs støttepasning.

Nå har lagets trener, Mikel Arteta, vridd om til 4-3-3, hvor Ødegaard er høyre indreløper. Dette har gitt ham mer fleksibilitet. Han kan trekke ut på kant for å skape overtall, eller vandre inn sentralt for å få ballen i mellomrommet.

HYLLER ØDEGAARD: Mikel Arteta trakk spesielt frem nordmannens prestasjon etter seieren over Leicester. Foto: GLYN KIRK / AFP

Samtidig har avstandene i laget blitt bedre, noe Arteta jobber med konstant. Dette har gjort at Ødegaard får ballen oftere rettvendt. Endelig opererer han i soner hvor han faktisk er farlig.

Nøkkelen er ikke at Ødegaard har blitt bedre til å finne medspillerne, men at de har blitt bedre til å finne ham.

Nyttige detaljer

Disse faktorene har gjort Ødegaard mer effektiv. De siste årene har vi blitt vant til overskrifter og videoklipp av «lekre detaljer»: en flikk her, en piruett der.

Slike detaljer er underholdende, men de hjelper ikke nødvendigvis laget.

Alt Ødegaard gjør nå, har en hensikt.

Han registrerer flere målpoeng enn før, men ikke med mye: Snittet denne sesongen er oppe i 0,41 per 90 minutter (fem mål, tre målgivende), som er OK for hans posisjon. Arteta vil fortsatt at han skal score mer.

Utover det snakker mange om statistikken som heter «sjanser skapt», hvor Ødegaard scorer høyt. Bare i går mot Leicester «skapte» han seks sjanser.

Ifølge Opta har han skapt nest flest sjanser i ligaen på de siste 14 kampene han har startet. Han har også skapt nest flest sjanser i åpent spill (33 sjanser) - kun slått av Bruno Fernandes (34).

Denne statistikken er imidlertid noe enkel. En «sjanse skapt» er hver pasning som fører til avslutning, ikke nødvendigvis en stikker som åpner forsvaret. Om Ødegaard slår en støttepasning på 20 meter som ender med skudd, er det en sjanse skapt.

Så dette kan være noe misvisende. Men det denne statistikken sier noe om, er hvor involvert Ødegaard er i spillet.

Trekker i spakene

Det er tross alt umulig å score så høyt på denne statistikken uten å slå mange pasninger i farlige soner, og her er Ødegaard blant de fremste.

Han har den viktigste rollen i Arsenals offensive spill. Særlig kjemien med høyrevingen, Bukayo Saka, er glitrende, som da Ødegaard scoret åpningsmålet mot Watford for en uke siden.

Ødegaard scorer Arsenals første mål mot Watford - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Men Ødegaard trekker i spakene uansett hvor ballen er: på høyre, sentralt, feilvendt, rettvendt, i støtte, i mellomrommet.

Den statistikken som sier mest om hva han bidrar med, er den som heter «vellykkede pasninger inn i sekstenmeteren» (dødballer ekskludert).

Det sier seg selv at presise pasninger inn i feltet skaper farligheter. Her ligger Ødegaard på 2,38 leveranser per 90 minutter, ifølge tall fra StatsBomb.

Ingen andre spillere i Arsenals faste startellever ligger over 1,67.

Luksusspillerne

Og dette er kun den offensive biten. Faktorene som gjør Ødegaard til en moderne playmaker, er bidragene når Arsenal ikke har ballen.

Før var playmakere såkalte «luksusspillere». De labbet rundt og ventet på ballen, før de så gjorde noe genialt. Det er litt slik Lionel Messi har blitt med årene.

Men dagens fotball er for rask og dynamisk til at én spiller kan sluntre unna løpingen. De beste lagene har 10 utespillere som jobber konstant; det er nesten ingen som Messi igjen. I stedet er Ødegaard et eksempel på den moderne typen.

Han er en kreativ spiller som også løper mye, presser riktig og peker på hvor andre skal løpe.

Han er blitt en dirigent – selv uten ball.

NY ROLLE: Mikel Arteta har endret formasjon til 4-3-3 og flyttet Ødegaard til høyre indreløper. Det har gitt resultater. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Dette har gitt Ødegaard en av lederrollene i laget. Da Pierre-Emerick Aubameyang forlot Arsenal i januar, ble Ødegaard omtalt som en av kandidatene til kapteinsrollen.

Da spillet stoppet mot Leicester i går, kalte Arteta én spiller over til seg for å gi instrukser. Det var Ødegaard.

Etter kampen sa Arteta dette om nordmannen:

– Han var strålende i dag, igjen, i hver del av spillet; det han gjør når vi forsvarer oss, når vi står høyt og ligger lavt, når vi bygger opp angrepet, og måten han forstod og håndterte kampen på.

Det sier litt om hvor mange faser av spillet Ødegaard påvirker.

Martin bestemmer

En annen viktig faktor er hvor stabilt miljøet er rundt ham nå. Om Ødegaard har vært en gave for Arteta, har det motsatte også vært sant; Ødegaard kunne knapt hatt en trener som forstår ham bedre, og som får mer ut av ham.

På mange måter har Ødegaard blitt et symbol på Artetas Arsenal: kreativ, bevegelig, hardtarbeidende og disiplinert.

Dette samarbeidet bør kunne vare. Arteta har bygget et ungt lag rundt Ødegaard, med offensive medspillere som Saka (20 år), Gabriel Martinelli (20) og Emile Smith Rowe (21). Både keeperen og den faste forsvarsrekken er 24 år eller yngre.

Denne gangen er det heller ikke noe utlån på gang. Sist gang Ødegaard var i storform, var i Real Sociedad, før Real Madrid gjorde slutt på oppholdet.

Dette er første gang at Ødegaard har fått stabiliteten han trenger. Nå viser han virkelig verden hva han kan.

Og det som herre over sin egen skjebne.