Cristiano Ronaldos retur til Manchester United i kveld vil fylle Old Trafford med nostalgi. Det er rundt 10 år siden portugiseren herjet der, i en periode da United hadde stjerner i form, troféer i massevis og sprudlende fotball.

Altså alt de mangler nå.

På den tiden lå kveldens gjester, Juventus, med brukken rygg. Italias mest suksessfull klubb hadde rykket ned i 2006, og så nå rivalene vinne titler år etter år.

Men i kveld er rollene snudd på hodet. Juventus har vunnet syv strake ligatitler; United står med null på fem år.

Vanligvis skyldes slike rollebytter mange komplekse faktorer. Men akkurat denne historien kan fortelles ved å følge to menn.

Den ene heter Ed Woodward. Den andre er Giuseppe Marotta.

Direktøren på 21 år

Disse profilene har to ting til felles: De har ikke så mye som sparket en ball i løpet av sine karrierer, og de innehar en av de mest undervurderte jobbene i fotballbransjen.

Marotta er en av de smarteste administratorene i europeisk fotball. Han var 21 år da han ble direktør for talentutvikling i Varese, i 1978, en rolle som ble startskuddet for en lang og glitrende karriere i Monza, Como, Ravenna, Venezia, Atalanta og Sampdoria.

De fleste av Marottas klubber presterte godt. Over tre tiår ble han en mester til å finne røverkjøp, selge lurt og ansette de riktige trenerne.

Man skulle tro at typer som Marotta var mer ettertraktet. De største fotballklubbene kan svi av mer enn en milliard kroner på overgangsmarkedet hvert år, men velger ofte feil spillere. Selv de beste trenerne får det ikke til om signeringene flopper.

Dette til tross får slike administratorer lite oppmerksomhet. Men én som var klar over Marottas verdi, var Andrea Agnelli.

POKALSANKERE: Giuseppe Marotta og Gianluigi Buffon er to av årsakene til den eventyrlige suksessen Juventus har opplevd de siste sesongene. Foto: REUTERS/Stefano Rellandini

Kupp etter kupp

Agnelli ble Juventus sin nye president i 2010. Juventus hadde da vært i Serie A i tre år etter nedrykket som følge av Calciopoli, en skandale hvor klubbens ledere ble funnet skyldige i å tukle med valget av dommere i Serie A.

Juventus hadde ikke vunnet Serie A på disse tre årene. Agnelli var kun 35 år, men kom fra familien som har eid klubben siden 1923.

Omtrent det første han gjorde, var å hente Marotta.

Det som har skjedd på de åtte årene siden, er italiensk fotballhistorie. Aldri har et lag vunnet Serie A syv år på rad. Juventus har vunnet cupen de siste fire årene. De har nådd finalen i mesterligaen to ganger.

Underveis har Marotta truffet blink med sine ansettelser av Antonio Conte og Massimiliano Allegri. Han har hentet klassespillere for småpenger, som Arturo Vidal, Patrice Evra og Carlos Tévez. Han har hentet Andrea Pirlo, en av Italias beste playmakere, gratis fra AC Milan.

Han har stjålet Paul Pogba fra United og solgte ham tilbake for 960 millioner kroner.

Ansettelsen av Marotta er noe av det lureste Agnelli har gjort.

Fergusons hjelper

Juventus fremstår nå som et prakteksempel på moderne klubbdrift. De gir ikke det strategiske ansvaret til treneren, men til sportssjefen.

Fordelen med dette er at sportssjefen, altså Marotta, kan lage en langtidsstrategi som beholdes uavhengig av hvem som trener laget. Dette gir klubben mer kontinuitet enn om strategien settes av treneren, som gjerne byttes ut når resultatene blir dårlige.

United hadde en lignende sportssjef da Ronaldo herjet for 10 år siden. Ved siden av Sir Alex Ferguson jobbet David Gill, en slu og erfaren operatør som tok seg av forhandlinger og spillerkjøp. Gill og Ferguson var et radarpar.

Så da Ferguson trakk seg i 2013, var meningen at Gill skulle videreføre Uniteds strategi. Men også Gill sa opp det året. Plutselig hadde United mistet sin trener og sin sportssjef.

Og da de skulle erstatte Gill, valgte de attpåtil en uten relevant erfaring.

Pengemaskinen

Ed Woodward pleide å jobbe med investeringer for JP Morgan. I 2005 hjalp han Glazer-familien med oppkjøpet av United. Familien var tydeligvis fornøyd med ham, for de ga ham ansvaret for klubbens media og kommersielle operasjoner.

Woodward imponerte ved å sikre en rekke lukrative sponsoravtaler. Da Gill dro i 2013, ble han gitt tittelen «executive vice-president», i praksis daglig leder. Woodward hadde fortsatt ansvar for kommersiell vekst, men tok nå også sportslige avgjørelser.

Han var i praksis blitt Uniteds versjon av Marotta.

Som finansmann er fortsatt Woodward blant de beste i bransjen. Siden han fikk rollen, har United blitt fotballklubben med de høyeste inntektene i verden.

Men Woodward har ikke 40 års erfaring innen fotballadministrasjon, slik Marotta har. Så mens United har håvet inn penger, har de ikke visst hvordan de skal bruke dem.

STERKE MENN: Direktør Ed Woodward og manager José Mourinho er ikke alltid enige om hvordan United-sjekkheftet skal brukes. Foto: JON SUPER / AFP

Konflikt med Mourinho

I stedet har United jaget stjerner uten å få dem, og kastet penger etter spillerne de faktisk har fått. Knapt et røverkjøp har blitt funnet. Forbruket har vært så enormt at man burde forvente minst et par store titler, men United har ikke tatt en eneste en.

Finansielt sett er de i en storhetstid. Sportslig sett har de ikke vært verre siden 80-tallet.

United har ikke den samme strukturen som Juventus. Woodward tar seg av spillerkjøp, men gir mesteparten av det strategiske ansvaret til treneren, José Mourinho. Dette kan skape konflikter.

I august skrev The Guardian at Mourinho ønsket seg den 29-årige midtstopper Toby Alderweireld, men at Woodward mente spilleren var for gammel.

Man kunne skjønne hvorfor: Woodward tenkte langsiktig, og visste at Alderweireld ikke ville kunne spille for klubben i mer enn et par år. Problemet var bare at Woodward ikke var kvalifisert til å ha et sportslig argument mot Mourinho.

En av de to er en av fotballhistoriens mest suksessfulle trenere, den andre er en regnskapsfører. Hvordan kunne Woodward sette foten ned?

Trenger en sportssjef

Slike konflikter har vist hvordan United savner en sportssjef som kan operere mellom treneren og styret. En som kan tenke langsiktig og ha autoritet til å ta sportslige avgjørelser.

Mange toppklubber har tatt i bruk en slik struktur de siste årene. Få har gjort det så bra som Juventus.

Derfor er det overraskende at de har dyttet Marotta ut av klubben.

Nyheten kom denne måneden og skyldes visstnok uenigheter mellom Marotta og Agnelli. Marotta lenkes nå til en rekke storklubber, blant andre United. Og om ikke Woodward vurderer akkurat ham – Marotta har aldri jobbet utenfor Italia – bør han jakte en lignende type.

Såpass lenge har tross alt United slitt, at Woodward bør gi fra seg sin dobbeltrolle. Som forretningsmann er han briljant. Som sportssjef vil han gjøre lurest i å sparke seg selv.