Han bør bli i Arsenal. Men får han lov?

Da Arsenal takket hjemmefansen for støtten etter sesongslutt søndag, var Martin Ødegaard en av de siste som forlot gressmatta – og det til stor applaus.

De fleste som var til stede, håpte at de snart ville se ham igjen.

Men frykten var at dette var et adjø.

Sannheten venter vi fortsatt på, men det er ingen tvil om hva Arsenal vil. Både fansen og trener Mikel Arteta har forelsket seg i Ødegaard. Selv har drammenseren kun sagt at han er fornøyd i nord-London, uten å røpe hva han vil selv.

Men i mars sa Ødegaard mer enn han kanskje hadde lyst til, da han ble spurt av VG om sin fremtid.

– Stabilitet og utvikling er nøkkelord, sa Ødegaard da.

I Arsenal har han begge deler.

I Real Madrid har han ingen av dem.

Full tillit

Derfor må Ødegaard håpe at han får fortsette i Arsenal neste sesong. Han eies av Real Madrid, som har lånt ham ut til Arsenal frem til nå.

Om de vil det beste for spilleren, lar de han bli der en sesong til.

Om de tenker mer kortsiktig, tar de ham tilbake.

De siste fire månedene har Ødegaard funnet det han har leitet etter. Så langt i karrieren har han vist sin beste form på lån i Real Sociedad, hvor han glitret i 2019/20-sesongen, men i fjor sommer ble han kalt tilbake til Real Madrid.

Grunnen var at trener Zinédine Zidane ville ha mer bredde i stallen. Men Ødegaard fikk knapt spille, og i januar ønsket han seg bort.

Siden har han funnet rytmen igjen. Han har full tillit hos Arteta og fansen, og de siste to kampene har han rundet av en flott vårsesong med to strålende målgivende pasninger. Den ene skapte et sent mål mot Crystal Palace.

Ødegaard med lekker assist

Den andre kom mot Brighton i går.

Ødegaard med målgivende da Arsenal seiret i ligaavslutningen

Derfor gir det mening for Ødegaard å fortsette i samme spor. Men alt kommer an på Real Madrid, hvor situasjonen er kaotisk.

Venter på Zidane

Den spanske storklubben har nettopp gått en sesong uten troféer for første gang på 11 år. De har en aldrende stall, lite penger og en trener som kan si opp når som helst.

Alle disse faktorene påvirker Ødegaards fremtid.

Det som er klart, er at Real Madrid ikke vil selge ham, noe spansk presse har skrevet ofte. I april sa storavisen Marca at Ødegaard var en av fire spillere som var umulige å kjøpe. Skal han bli i Arsenal, må det bli på lån.

Neste steg er å vente på avgjørelsen til Zidane. Ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano vil han ikke få sparken, men franskmannen har ennå ikke fortalt klubben om han ønsker å fortsette.

Laster Twitter-innhold

Skulle Zidane dra, vil det øke sjansene for at Ødegaard får spilletid i Real Madrid, da Zidane sjelden gitt ungguttene lite med spilletid.

Zinedine Zidanes fremtid er også uavklart. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Samtidig var det Zidane som ville ha Ødegaard tilbake i fjor sommer. Han ville også at Ødegaard skulle bli i klubben i vinter og kjempe om plassen sin. Grunnen var at Zidane ville ha mer bredde i stallen om han skulle rammes av skader og suspensjoner.

Logikken bak det ønsket fra Real Madrids side har ikke endret seg.

Trenger bredde

For Real Madrid har egentlig ikke råd til å låne ut spillere som kan gjøre en jobb på førstelaget. Selv om Ødegaard ikke får spille, trenger de ham som et alternativ.

Som om ikke stallen var tynn nok fra før, vil Real Madrid kaste ut flere spillere i sommer for å redusere lønnsutgiftene. Det kan bli kroken på døra for navn som Gareth Bale, Isco, Marcelo og flere. Selv kapteinen Sergio Ramos har ikke fornyet kontrakten.

Dermed blir dekningen på midtbanen svakere. Om Isco drar, vil det fjerne en av Ødegaards konkurrenter om den offensive midtbanerollen.

Så om Real Madrid følte at de trengte Ødegaard i fjor, vil de definitivt gjøre det i år.

Dette gjelder nok uansett om Zidane blir der eller ikke.

Martin Ødegaard har spilt sin foreløpig siste Arsenal-kamp. Foto: Alastair Grant / AP

Problemet for Ødegaard er bare at Zidanes veteraner fortsatt holder koken. Under Zidane har den faste midtbanetrioen vært Casemiro (29 år), Toni Kroos (31) og Luka Modrić (35) – en gjeng som fortsatt har et enormt toppnivå.

Det var ventet at Modrić ville forlate klubben i sommer, men han har forlenget kontrakten frem til sommeren 2022.

Så om Zidane blir, vil det fortsatt bli knalltøft for Ødegaard å få fast plass på laget. Derfor bør Ødegaard håpe at Real Madrid får inn en ny trener neste sesong.

Men det klart beste hadde vært å unngå kaoset i Madrid – og bli i Arsenal.

Ess i ermet

Hvor mye kan Ødegaard selv bestemme her? Ikke mye. Om Real Madrid vil ha ham tilbake, så må han dit. Men han har et ess i ermet som så langt har fått lite oppmerksomhet.

Kontrakten hans i Real Madrid løper ut sommeren 2023.

Det kan virke lenge til, men det er ca to år før avtalene løper ut at klubbene innleder forhandlinger om å fornye dem. Grunnen er at spilleren får stadig mer makt desto nærmere man kommer utløpsdatoen.

Om Ødegaard skulle sitte der neste sommer uten å ha forlenget kontrakten, vil andre klubber vite at han vil kunne forlate Real Madrid gratis om ett år. Det er noe spanjolene vil unngå for enhver pris.

Av samme årsak vil andre klubber kunne få Ødegaard på billigsalg neste sommer, fordi Real Madrid heller vil få noe får ham enn å la ham gå gratis.

Det har ikke vært noen tegn til at Ødegard vil legge press på Real Madrid ved å ikke forlenge kontrakten. Men situasjonen er verdt å følge utover neste sesong, spesielt om han skulle bli lei av å bli flyttet frem og tilbake mot sin vilje, uten å få sjanser på førstelaget.

Alt Ødegaard har lyst til, er å tross alt spille så mye fotball som mulig.

Og skulle Real Madrid ta ham tilbake nå, er det han som står igjen som taperen.