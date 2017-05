Han ble sprayet i ansiktet - nå får han støtte fra uventet hold

Det ble dramatisk da Ole Andreas Skogsrud Haukåsen (26) ble sprayet rød i ansiktet i 1. divisjonskampen mellom Kongsvinger og Ranheim.

Nå har uventet støtte fra den spanske toppklubben Athletic Bilbao dukket opp i postkassen til dommeren hjemme på Ridabu i Hamar kommune.

UVENTET STØTTE: Den spanske toppklubben Athletic Bilbao har sendt støtte-brev til den norske dommeren Ole Andreas Skogsrud Haukåsen.

– Det er vel fordi det er en spesiell situasjon vil jeg tro. Og at det som skjedde kanskje har fått litt oppmerksomhet utenfor landets grenser, sier dommeren til NRK.

– Står til rådighet

Brevet fra La Liga-klubben er datert 24. april, to dager etter at han ble angrepet og sprayet i ansiktet av en tilskuer på Gjemselund stadion i Kongsvinger.

I brevet på engelsk uttrykker klubben sin solidaritet og støtte til 26-åringen som opplevde sitt største drama hittil i karrieren.

Athletic Bilbao håper nordmannen ikke er skremt fra å dømme kamper.

«We would like to send you our strongest encouragment for you to continue having your big passion for football in general and more particularly for refereeing», skriver klubben i brevet.

Helt til slutt håper klubben at det ikke skjer flere skremmende hendelser med den unge dommeren. Og at Athletic Bilbao står til rådighet dersom han skulle trenge mer hjelp.

– Et sjokk

– Dette er selvsagt veldig hyggelig. De ønsker meg alt godt videre, sier Skogsrud Haukåsen som ble rystet av episoden.

– Først og fremst var det et sjokk. Jeg fikk noe spray på øyet. Og skjønte ikke hva det var. Men etterhvert begynte det å svi skikkelig. Da måtte jeg bare si ifra til dommeren som stoppet kampen, forteller han om dramaet som skjedde like før slutt.

– Når jeg fikk sprayen i ansiktet var jeg redd for at jeg ikke kunne fortsette kampen. Der og da svei det i øyet, fortsetter dommeren, som fikk skylt sprayen bort med vann.

Da han fikk åpnet øyet på en normal måte bestemte han seg for å fortsette kampen. Legeundersøkelser har vist at 26-åringen slipper unna uten varige mén.

Politiet pågrep tilskueren som fikk en bot på 12.000 kroner. Mannen med bosnisk opphav er senere blitt utvist fra Norge.

Ikke skremt

I tillegg til støtte fra Spania har det rent inn støtteærkleringer fra kolleger og «vanlige folk».

– Jeg har fått god støtte fra miljøet. Det setter jeg pris på. Det er fint å ha noen rundt seg som «backer» opp, sier han.

I neste uke går han på linja i oppgjøret mellom Raufoss og Sogndal i andre runde i cupen.

– Jeg har lagt denne saken bak meg, og gleder meg til å fortsette dommergjerningen, sier Ole Andreas Skogsrud Haukåsen.