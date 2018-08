I april 2017 var sjefen for hedgefondet Elliott Management sentral da kinesiske Yonghong Li kjøpte AC Milan av Silvio Berlusconi og klubbens moderselskap Fininvest.

303 millioner euro av de 740 millionene oppkjøpet kostet kom gjennom lån fra Paul Singer og hans fond. Et høyrentelån de færreste trodde Li var i stand til å betale innen oktober 2018. «Own goal» og «science fiction» skriver Financial Times om kjøpssprossen.

FIASKO: Investeringen til Yonghong Li, her med hans høyre hånd David Han Li. Foto: Antonio Calanni / AP

Mistet kontrollen

New York Times og den statlige TV-kanalen RAI i Italia er blant dem som stilte kritiske spørsmål rundt Yonghong Li. Hvem er han egentlig, hvor mye penger han har, og hvor de kommer fra?

6. juli mistet kineseren kontrollen over den italienske storklubben da han ikke klarte å betale et avdrag på 32 millioner euro innen fristen.

Fire dager senere kunngjorde Elliot Management at de offisielt er Milans nye eier.

– Overtakelsen er et resultat av de grepene som er tatt for å ivareta Elliotts interesser etter at den forrige eieren misligholdt sine forpliktelser, het det blant annet i den offisielle uttalelsen fra hedgefondet.

Slik forklarer og sammenfatter den britiske journalisten og forfatteren James Montague, som blant annet skriver for World Soccer og New York Times, hele historien i en video på åtte minutter og 28 sekunder.

Drastisk til verks

Det er ikke første gang Singer og selskapet hans går drastisk til verks for å sikre seg sine eiendeler etter at de har lånt bort penger. I 2012 beslagla Elliott Management det argentinske marinefartøyet Libertad, etter at de først hadde forsøkt å overta to satellitt-kontrakter mellom Argentina og SpaceX.

I HAVN: Slik feiret Argentina etter at den internasjonale domstolen for sjørett grep inn og gav dem marinefartøyet Libertad tilbake. Foto: Natacha Pisarenko / Ap

Under landets økonomiske krise i 2001 betalte Elliott 49 millioner dollar for å kjøpe 220 millioner dollar av statsgjelden, som totalt beløp seg til 80 milliarder. Den aggressive fremgangsmåten for å få noe igjen for investeringen gjorde at Singer og hedgefondet fikk karakteristikker som «finansterrorister», «gribber» og «blodsugere» av Argentina og deres tidligere president Cristina Fernandez de Kirchner.

Etter flere år i rettssalene kom partene endelig til enighet, som innebar at Elliott satt igjen med 2.4 milliarder dollar. Ti ganger mer enn de betalte i utgangspunktet, og samme lukrative måte som de hadde tjent penger på fra Peru og Kongo tidligere. I konflikten med Peru, hvor Singer og Elliott først truet med søksmål, konfiskerte de presidentflyet til landets flyktende statsoverhode Alberto Fujimori for å få pengene tilbake.

Paul Singer, som inne på topp tusen på Forbes liste over verdens milliardærer, er en viktig støttespiller for Det republikanske partiet og har i mange år vært en forkjemper for homofile og lesbiskes rettigheter. Han har forsvart selskapets strategi som "en kamp mot sjarlataner som nekter å følge markedsreglene".

Kaster folk, ikke tid

Nå er altså turen kommet til en av verdens største og mestvinnende fotballklubber, som de tok over for under halve prisen av det Berlusconi og Fininvest verdsatte den til da Yonghong Li kom på banen. Og amerikanerne har ikke kastet bort tiden de første ukene ved rotet.

Ut med Yonghong Li, hans høyre hånd David Han Li og resten av kineserne i styret. Ut med administrerende direktør Marco Fassone og sportsdirektør Massimiliano Mirabelli.

Inn med Paolo Scaroni som president, og et nytt styre blant annet bestående av Franck Tuil fra hedgefondet selv. Inn med Leonardo i en kombinert rolle som sportsdirektør og teknisk direktør.

President Paolo Scaroni er tidligere CEO i det italienske olje- og gasseselskapet ENI, og visedirektør i Rothschild Investment Bank. Foto: Richard Carson / Reuters

GAMMEL KJENNING: Leonardo er tidligere spiller og trener for Milan, sportsdirektør i Paris Saint-Germain samt verdensmester med Brasil. Foto: Antonio Calanni / AP

Anerkjente journalister i Italia hevder at direktørene Ivan Gazidis og Umberto Gandini skal være på vei inn på organisasjonskartet, mens klubblegenden Paolo Maldini er tilbake som strategi- og utviklingsdirektør. Tuttosport hevder at Antonio Conte skal være ønsket som erstatter for Gennaro Gattuso på trenerbenken.

Og i løpet av Scaroni og Leonardos første dager i sjefsstolene ble en av de mest omtalte overgangssagaene i moderne italiensk fotballhistorie gjennomført: Kaptein Leonardo Bonucci tilbake til Juventus, Mattia Caldara og storscorer Gonzalo Higuaín motsatt vei.

I ukene som fulgte kom også Tiemoué Bakayoko (Chelsea), Samu Castillejo (Villareal) og Diego Laxalt (Genoa), mens Carlos Bacca, Nikola Kalinic, André Silva, Gustavo Gomez, Luca Antonelli, Manuel Locatelli, Gianluca Lapadula og Gabriel forsvant ut portene på klubbens treningsanlegg Milanello.

DRAKTBYTTE: Landslagsstopperne Leonardo Bonucci (midten) og Mattia Caldara (høyre) bytter mellom Milano og Torino, og omvendt. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Grunn til optimisme?

Kan Milan-supporterne tillate seg en dose optimisme, eller vil «djevlene fra Milano» bli et offer for «gribbene fra New York»?

Paul Singer «Argentinas His Way Into A Soccer Team» skrev finansnettsiden Deabreaker.

I en kommentar på Forbes hevder fotballekspert Bobby McMahon at det er en situasjon begge vil tjene på, få måneder etter at han selv beskrev klubben som et «sportslig Titanic»

– De nye eierne handler fort for å implementere en plan de forventer vil få Milan tilbake, finansielt og sportslig. Så fort det er oppnådd, og verdien har økt, vil de selge til en større fortjeneste enn de ville fått nå. Og Milan-fansen bør igjen ha en klubb som er verdig deres støtte, skriver han.

EKSTASE: Euforisk stemning blant Milan-supporterne som flokket seg rundt klubbens hovedkvarter da Gonzalo Higuaín ankom for å fullføre samtalene. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

Serie A sparker i gang lørdag, med Ronaldos Juventus-debut i bortemøte med Chievo og senere storkampen Lazio-Napoli. Milans hjemmekamp mot Genoa er, i likhet med Sampdoria-Fiorentina, utsatt på grunn av den tragiske brokollapsen i Genova tidligere i uken.